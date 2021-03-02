Техосмотр встал по техническим причинам

1 марта в РФ стартовала реформа рынка техосмотра, призванная исключить практику покупки автовладельцами документа о прохождении ТО. В первый же день работы по новым правилам участники рынка столкнулись с серьезными проблемами. Диагностические карты получили лишь около 1% клиентов от традиционного дневного трафика на пунктах ТО. Это произошло из-за сбоев при подключении операторов к информационной системе МВД и практически полного отсутствия спроса на услугу со стороны граждан после объявленного правительством моратория на техосмотр. Но есть и положительный момент: работа контор, занимающихся незаконной онлайн-продажей диагностических карт, также оказалась фактически парализованной.

С 1 марта, напомним, процедура техосмотра сопровождается обязательным фотографированием машин, прибывающих на пункты ТО, а операторы заверяют диагностические карты электронной подписью. Это сделано для исключения практики покупки документа о прохождении ТО без предоставления машины на проверку. Ядро запущенной реформы техосмотра — новая информационная система ЕАИСТО МВД. В ней аккумулируется вся информация об автомобилях и операторах. В 2020 году полиция вложила в ее модернизацию 80 млн руб. 28 февраля доступ к старой версии ЕАИСТО закрылся, в ночь на 1 марта операторы перешли на новую.

Компании, как выяснил “Ъ”, сразу же столкнулись с проблемами: кто-то весь день просто не мог войти в систему, кто-то не мог сформировать электронную диагностическую карту или передать фотографии. Знакомый с ситуацией источник “Ъ” говорит, что перебои начались днем, когда к системе подключился столичный регион (утром на Дальнем Востока все работало). Сотрудник одного из операторов в Солнечногорске рассказал “Ъ”, что за день смог оформить документы на одну машину, потратив полтора часа. Другому участнику рынка удалось оформить две карты. «Программа не работала практически у всех операторов: на формирование одной карты уходило по несколько часов, хотя раньше требовалось максимум пять-десять минут»,— рассказал “Ъ” глава гильдии операторов ТО при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек.

Оформление полисов ОСАГО идет «в штатном режиме», заверили вчера в Российском союзе автостраховщиков (РСА), отметив, что фиксируют «некоторые задержки с получением данных от ЕАИСТО (до одной минуты), но они не являются критическими».

Отметим, на пунктах техосмотра вчера почти не было клиентов: постановлением правительства диагностические карты, срок которых закончился с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, продлены на полгода (но не менее чем до 1 октября). Около 12% всех транспортных средств техосмотр все равно должны проходить, считает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов: это авто, срок техосмотра для которых кончился до 1 февраля 2021 года, а также машины-четырехлетки, которые обязаны пройти свою первую проверку. По оценкам главы Союза операторов техосмотра Максима Бордюгова, вчера за день по стране было оформлено около 800 диагностических карт, тогда как обычно в сутки ТО проходило 80 тыс. машин. Источник “Ъ” в МВД уверяет, что было оформлено 2 тыс. карт.

Парализована оказалась и работа фирм, предлагающих купить карту онлайн без проверки машины. “Ъ” обзвонил несколько десятков компаний: техосмотр предлагается купить за 650–1500 руб. Большинство сотрудников говорят, что заявку обработать смогут только в течение нескольких дней, поскольку ЕАИСТО «висит». В одной компании корреспонденту “Ъ” пообещали продать карту 2 марта, в другой фирме попросили перезвонить через неделю. Нигде не просят прислать фотографию авто, хотя это является обязательным условием работы системы с 1 марта. На сайте нескольких контор говорится о приостановке приема заявок в связи с «техническими работами».

“Ъ” направил запрос в ООО «Программный продукт», которое занималось модернизацией ЕАИСТО по контракту с МВД, но ответа вчера не получил. Инспекторы на местах по внутренней сети к ЕАИСТО подключаются, проблемы у компаний могут быть из-за нестабильной связи, предполагает знакомый с ситуацией источник “Ъ”. Многие операторы, выяснилось вчера, вводили некорректный адрес сайта ЕАИСТО.

Новая система не справилась с нагрузкой, когда к ней начали массово подключаться операторы по всей стране, считает Игорь Волчек. «Попытки начали предпринимать мошенники—торговцы картами,— говорит он.— Все это в совокупности и "уронило" систему». Проблем можно было избежать, если бы операторам дали протестировать систему в течение хотя бы месяца до запуска, считает он. ГИБДД, по данным “Ъ”, предоставила компаниям доступ к ЕАИСТО 23 февраля.

Любая новая система требует отладки, это естественный процесс, говорит Сергей Ефремов. «В течение нескольких дней, уверен, все будет работать как надо,— считает он.— Требования для подключения к ЕАИСТО гораздо строже, каналы более защищенные. Сомневаюсь, что хоть кто-то теперь сможет сформировать диагностическую карту без заезда на пункт ТО».

Иван Буранов