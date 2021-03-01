Власти хотят освободить врачей от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов

Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодек, призванные освободить медиков от ответственности за потерю наркосодержащих лекарств по неосторожности.

«Законопроектом предусматривается дополнение статьи 228.2 УК примечанием, предусматривающим, что ее нормы не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Под «утратой» наркотических средств понимается «фактическое выбытие из законного владения, пользования или распоряжения либо такое повреждение оборудования или инструментов, которое исключает в дальнейшем их использование по прямому назначению». С 2016 года по июнь 2019 года в России было возбуждено 79 уголовных дел по статье 228.2 УК, из них 29 в отношении медицинских работников, из которых 5 были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд. Законопроект направлен на гуманизацию уголовного законодательства.

В России ужесточили наказание за склонение к употреблению наркотиков. Максимальный срок, который можно получить за подобные действия с использованием интернета, составил 15 лет. Президент России Владимир Путин поручил ввести за это уголовную ответственность в январе (ч. 2 ст. 230 УК РФ).

Подробнее о законодательном изменении — в материале “Ъ” «За пропаганду наркотиков в сети предложили штрафовать».