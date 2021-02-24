Путин подписал закон о наказании до 15 лет за склонение к наркотикам в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков (ч. 2 ст. 230 УК РФ). Максимальный срок — 15 лет — может быть присужден в случае, если преступление повлекло смерть двух и более человек. Совет федерации поддержал этот закон 17 февраля.

Правки вносятся в ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В соответствии с изменениями, если склонение к употреблению наркотиков в сети не привело к смерти нескольких человек, то максимально возможный тюремной срок составит десять лет.

Законодательство и раньше предусматривало тюремный срок до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков, но закон не оговаривал использование при этом интернета. В январе президент России Владимир Путин поручил ввести за это уголовную ответственность. 9 января правительство внесло в Госдуму законопроект о наказании за пропаганду запрещенных веществ в сети, но в нем речь шла только о штрафах. Позже МВД разработало закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Подробнее о поручении президента — в материале “Ъ” «За пропаганду наркотиков в сети предложили штрафовать».