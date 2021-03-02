Банки заняли у профессионалов

В феврале эмитенты заметно увеличили активность на внутреннем долговом рынке. За месяц корпоративные заемщики привлекли свыше 290 млрд руб., на треть превысив результат февраля 2020 года. При этом на фоне запрета ЦБ на продажу сложных облигаций для широкого круга инвесторов Сбербанк и ВТБ активизировали реализацию их квалифицированным инвесторам. Это привело к росту среднего чека в несколько раз. Остальные пока воздерживаются от продажи таких продуктов, в том числе в ожидании прояснения регулирования сегмента.

По предварительным оценкам Cbonds, корпоративные заемщики в феврале заметно увеличили активность на внутреннем рынке публичного долга. За месяц они привлекли почти 290,8 млрд руб., что многократно больше заимствований в январе (12,2 млрд руб.) и на треть больше, чем в феврале 2020 года. На внешнем рынке компании разместили бонды на $2,4 млрд, что на 20% ниже показателя января и в полтора раза меньше, чем год назад.

Вместе с тем постепенно восстанавливается активность в сегменте инвестиционных облигаций с защитой капитала, доход по которым зависит от изменения стоимости базового актива. В конце года ЦБ выступил с жесткой критикой продажи сложных финансовых продуктов, в том числе и таких бондов, и банки приостановили размещения (см. “Ъ” от 23 декабря 2020 года). По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в январе было размещено 13 выпусков инвестоблигаций на 2,3 млрд руб., в феврале — 11 выпусков на 5,2 млрд руб. Впрочем, пока эти показатели отстают от результатов прошлого года, когда в январе и феврале объем размещений составлял 13,1 млрд и 16,1 млрд руб. соответственно. «Максимальные объемы были зафиксированы в июне—октябре прошлого года и составляли 20–22 млрд руб.»,— отмечает Александр Ермак.

Если в прошлом году подобные облигации размещали около десяти банков, то в этом году на рынке осталось только два эмитента.

Две трети размещений пришлось на долю Сбербанка, остальные — на ВТБ. Как пояснили в пресс-службе ВТБ, инвестиционные облигации временно продаются только квалифицированным инвесторам. «В феврале 2021 года все размещения инвестиционных облигаций Сбербанка осуществлялись с учетом рекомендаций, изложенных в информационном письме Банка России от 15 декабря 2020 года, то есть предложение было адресовано исключительно квалифицированным инвесторам»,— подтверждает и. о. директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой.

Это отразилось на структуре размещений. По одному выпуску редко когда проходило больше 250 сделок, тогда как в прошлом году по отдельным выпускам заключалось 2–3 тыс. сделок.

Средний объем сделок по выпускам ВТБ в этом году составил 0,9–2,7 млн руб., по облигациям Сбербанка — 0,9–8,3 млн руб. В конце прошлого года при размещении инвестоблигаций средняя сделки составляла 630 тыс. руб., а по некоторым размещениям не превышала 200 тыс. руб. При этом спектр базовых активов сохранялся широким — российские и зарубежные акции, драгоценные металлы, индексы.

Другие участники рынка не спешат возвращаться на рынок с предложением долговых бумаг, доход по которым зависит от стоимости базового актива, в отсутствие значительного спроса со стороны клиентов. «Мы рассматриваем возможность их возобновить в случае появления достаточного по совокупному объему интереса у квалифицированных инвесторов»,— заявили в «ФК Открытие».

К тому же участники рынка надеются, что в процессе принятия нормативной базы, ограничивающей продажу сложных продуктов, произойдет смягчение требований. В частности, ЦБ готов отказаться от ограничения доступа неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям в зависимости от дохода по ним, привязанного к ключевой ставке, а также разрешить продажу продуктов после тестирования (см. “Ъ” от 15 февраля). Инвестоблигации имеют защиту капитала для розничных инвесторов, пояснили в ВТБ. Поэтому в банке рассчитывают, что «ЦБ совместно с профессиональным сообществом удастся сохранить баланс между регулированием рынка и возможностями для его последующего развития».

Виталий Гайдаев