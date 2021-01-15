Долги в промышленных масштабах

Пандемийный 2020 год оказался для российского корпоративного долгового рынка лучшим в истории. Объем привлечений внутри страны составил 3,19 трлн руб., превысив на четверть рекорд 2019 года. На фоне кризиса выросла активность компаний первого эшелона, тогда как менее качественные эмитенты занимали средства осторожно. Агрессивный рост отмечался и в сегменте инвестоблигаций, которые в конце года попали под жесткое регулирование ЦБ. Эксперты ждут расширения всех сегментов рынка и в 2021 году на фоне восстановления экономики, однако обращению структурных продуктов будет мешать запрет ЦБ.

По оценке “Ъ” на базе данных Cbonds (без учета двух выпусков облигаций «Роснефти», которые заменили выпуск 2014 года, и одного выпуска «ГСП-Финанс», размещенного по закрытой подписке в одну сделку), активность корпоративных заемщиков на рынке рублевых облигаций в 2020 году оказалась рекордной. Объем привлечения составил 3,19 трлн руб., что почти на четверть выше рекорда предыдущего года. Только в декабре 2020 года компании и банки заняли свыше 1 трлн руб., более чем вдвое превысив рекорд, установленный в декабре 2019 года.

Кризис, вызванный пандемией, оказал краткосрочное влияние на долговой рынок. Масштабные программы стимулирования экономик, в том числе и снижение ключевой ставки ЦБ, повысили активность эмитентов. Однако, по словам участников рынка, инвесторы демонстрировали осторожность и меньший аппетит к риску. Поэтому в выигрыше оказались прежде всего крупные надежные эмитенты.

По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, за год доля размещений эмитентов первого эшелона увеличилась с 50,6% до 60,5%. При этом доля компаний второго эшелона снизилась с 37% до 30%, а доля компаний третьего эшелона — с 11% до 8,3%. По мнению управляющего директора Сбербанка по рынкам долгового капитала Ольги Гороховской, объем размещений в первом эшелоне вырос на 21%, а во втором и третьем, напротив, сократился, причем сокращение объемов было значительным именно среди компаний третьего эшелона (более 25%).

Несмотря на амбициозные планы банков по размещению структурных облигаций (доход по ним зависит от изменения стоимости базового актива, но нет защиты капитала, поэтому они рассчитаны на квалифицированных инвесторов), в итоге было проведено только несколько сделок.

Объем зарегистрированных к началу 2020 года программ достигал 1,4 трлн руб. (см. “Ъ” от 23 января 2020 года), однако объем размещения составил 17 млрд руб.

Вместе с тем банки активизировали работу по размещению инвестиционных облигаций — доход по ним также зависит от изменения базового актива, но есть защита капитала, так что они доступны и неквалифицированным инвесторам. По оценке Александра Ермака, был размещен 271 выпуск таких бумаг на 189 млрд руб., в три раза превысив показатель 2019 года. «Пик активности пришелся на июнь—октябрь, когда ежемесячно размещалось более 20 млрд руб. А в отдельные периоды они были практически единственными ценными бумагами, которые покупались инвесторами»,— отмечает господин Ермак. Их эмитентами выступали как государственные (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк), так и частные банки (МКБ, Райффайзенбанк, «Тинькофф»). Однако в конце года ЦБ выступил с жесткой критикой широкой продажи сложных финансовых продуктов, в том числе и этих ценных бумаг, и банки приостановили новые размещения (см. “Ъ” от 23 декабря 2020 года).

В этом году эксперты ожидают более активного выхода эмитентов на рынок долгового капитала, чему может способствовать восстановление экономики на фоне массового вакцинирования от коронавируса в сочетании с мягкой денежно-кредитной политикой ЦБ. «При позитивном сценарии развития экономики, то есть без последующих вирус-ограничений, спрос на рисковые активы будет расти, что даст возможность эмитентам второго и третьего эшелонов нарастить долю рынка»,— отмечает директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич. По словам заместителя руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Алексея Коночкина, эмитенты будут стараться фиксировать экстремально низкие ставки, а восстанавливающийся после коронавируса бизнес потребует рефинансирования старых займов и привлечения новых. Вместе с тем ограничения на покупку сложных финансовых инструментов продолжат негативно влиять на размещение инвестиционных облигаций и в этом году. По словам госпожи Амброжевич, из-за того что облигации станут доступны только для квалифицированных инвесторов, часть спроса на них отпадет.

Виталий Гайдаев