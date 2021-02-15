Инвесторам подготовили вопросы

Саморегулируемые ассоциации фондового рынка разработали механизм и вопросы тестирования неквалифицированных инвесторов. Оно включает семь вопросов по каждому из семи видов инструментов, требующих применения механизма. Обязательным тестирование станет только 1 октября, но в случае утверждения брокеры смогут предлагать добровольно пройти его с апреля.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили в комитет по стандартам по брокерской деятельности Банка России на утверждение новую редакцию базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке.

В документе, с которым ознакомился “Ъ”, описан детальный механизм проведения тестирования неквалифицированных инвесторов, представлены вопросы с вариантами ответов. В ЦБ пообещали изучить материалы после их получения.

Как рассказал “Ъ” президент НАУФОР Алексей Тимофеев, в соответствии с «дорожной картой», согласованной с ЦБ, стандарт тестирования должен быть утвержден в марте: «Это позволит нам доработать проект и успеть проверить его на фокус-группах». Предполагается, что после утверждения стандарта участники рынка смогут начать тестирование неквалифицированных инвесторов. Обязательным оно станет с 1 октября.

Тестирование неквалифицированных инвесторов требуется при их желании работать с такими инструментами, как репо, необеспеченные сделки, производные финансовые инструменты, структурные облигации, инвестиционные паи ЗПИФов, облигации без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже установленного ЦБ. Если инвестор активно торговал инструментами до введения тестирования, он может продолжать торговать без него. Ограничений в количестве прохождения тестирования нет, оно будет бесплатным.

Согласование подходов к тестированию инвесторов — один из основных вопросов дискуссии о квалификации на данном этапе, отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков. «Введенные ЦБ ограничения заставляют профучастников стремиться к максимальному ускорению введения тестирования, однако со стороны регулятора звучат разные посылы по поводу его сложности, вплоть до трансформации в полноценный экзамен,— поясняет он.— Сейчас СРО предлагают ЦБ сбалансированный вариант, который позволяет оценить понимание инвестором риска и наличие у него знаний для работы с инструментом без избыточного усложнения опросника, которое может вызвать негатив со стороны инвесторов».

Согласно проекту стандарта, тестирование будет включать два блока вопросов: «самооценка» и «знания», в последнем блоке они будут различаться в зависимости от того, к какому инструменту инвестор хочет получить доступ. «Самооценка» включает три вопроса: обладаете ли вы знаниями об инструменте, как долго совершаете операции с инструментом и сколько сделок совершали с ним. Предполагается несколько вариантов ответов по балльной системе.

Если инвестор опытный, он набирает максимальное количество балов и на блоке вопросов «знания» может получить меньшее количество балов, чтобы пройти тест. Соответственно, если инвестор — новичок, ему надо показать больше знаний об инструменте. В Блоке «знания» четыре вопроса.

Если Банк России утвердит стандарт, именно эти вопросы брокеры будут использовать при тестированиях. Но они получат право и усложнить тесты дополнительными вопросами.

По словам заместителя гендиректора «Открытие Брокера» Андрея Салащенко, подготовленные вопросы для тестов должны позволить оценить, насколько инвестор понимает, что за инструмент он собирается приобрести, и осознает ли ключевые риски, которые связаны с такой сделкой. Топ-менеджер полагает, что на первых порах брокеры будут ориентироваться на базовый набор вопросов, так как «апробация показала их эффективность для оценки знаний людей в том или ином инструменте».

Полина Смородская