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Виктор Лукашенко

Фото: Reuters

Старший сын Лукашенко освобожден от должности помощника президента по нацбезопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил своего старшего сына Виктора Лукашенко от должности помощника по национальной безопасности. Также ему присвоили очередное воинское звание генерал-майор запаса, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность»,— говорится в сообщении пресс-службы.

26 февраля Виктор Лукашенко был избран на пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. На этой должности он сменил Александра Лукашенко, который возглавлял НОК с 1997 года. В этот день Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране.

В декабре 2020 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ввел санкции против руководства НОК, в том числе Виктора Лукашенко. Одновременно приостановлено финансирование белорусского НОК со стороны МОК, кроме того, страну лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. При этом о каких-либо ограничительных мерах по отношению к спортсменам речь не идет. Расследование МОК в отношении руководства НОК Белоруссии инициировано жалобами спортсменов на притеснения из-за несогласия с результатами выборов.

Подробнее о санкциях МОК — в материале “Ъ” «Александра Лукашенко наказали по олимпийской линии».

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