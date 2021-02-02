Все игры чемпионата мира по хоккею пройдут в Латвии

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) назвал Латвию единственной страной-хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2021 года. Ранее по политическим причинам было решено не проводить матчи чемпионата в Белоруссии.

«Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе»,— говорится в сообщении на сайте IIHF.

«Организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия»,— заявили в федерации.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске, но из-за реакции белорусских властей на протесты в стране основные спонсоры ЧМ Nivea Men, Skoda и Liqui Moly отказались поддерживать соревнование, если его матчи пройдут там.

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