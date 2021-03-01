МИД РФ прокомментировал призыв спецдокладчиков ООН к международному расследованию отравления Навального

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала “Ъ” заявление специальных докладчиков Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) Аньес Калламар и Айрин Хан, призвавших к проведению международного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

«Наши желания найти истину в этом деле совпадают. На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием,— сказала “Ъ” Мария Захарова.— Надеемся, что после призыва спецдокладчиков Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов».

По ее словам, российские власти неоднократно призывали ФРГ и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) к совместной работе по этой теме: «Направляли запросы Генпрокуратуры России немецким коллегам с вопросами, которые могли бы пролить свет на случившееся, ждали в России специалистов ОЗХО. Но все тщетно».

«Возможно, сегодняшние заявления спецдокладчиков сподвигнут партнеров к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной работы, которая должна вестись прозрачно и на законной основе. Повторение британского шулерства вокруг так называемого "дела Скрипалей" или инсценировок западными спецслужбами и "белыми касками" якобы применения химического оружия в Сирии недопустимо»,— подчеркнула госпожа Захарова.

Отметим, что спецдокладчики СПЧ ООН заявили о наличии доказательств, которые указывают на «весьма вероятную причастность» властей РФ к отравлению Алексея Навального. В их заявлении говорится, что эти действия посылают «ясное, зловещее предупреждение» любому, кто критикует российское правительство и выступает против него.

Елена Черненко