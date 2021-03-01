«Норникель» объявил об отставке первого вице-президента

«Норникель» после нескольких аварий на своих промышленных объектах объявил об отставке первого вице-президента — операционного директора Сергея Дяченко, который работал в компании с 2013 года. Эта должность будет упразднена, поскольку теперь «Норникель» намерен отдельно управлять операционной деятельностью трех своих крупнейших дивизионов — Норильского, Кольского и Забайкальского. Это первая отставка среди топ-менеджеров компании после аварии с разливом топлива в Норильске в мае 2020 года, а также обрушения галереи Норильской обогатительной фабрики в феврале.

Первый вице-президент — операционный директор Сергей Дяченко покидает «Норникель», говорится в сообщении компании. Его отставка объясняется тем, что «в связи с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры в компании упразднена должность первого вице-президента — операционного директора».

Теперь вместо единого кураторства управление операционной деятельностью будет сосредоточено в трех дивизионах компании — Норильском, Кольском и Забайкальском.

В компании рассчитывают, что изменения в структуре управления позволят усилить ответственность руководителей на местах.

Сергей Дяченко работал в «Норникеле» с 2013 года, когда он занял должность заместителя генерального директора — руководителя операционного блока. С 2010 по 2013 год он был генеральным операционным директором «Казахмыса».

Это первая отставка в топ-менеджменте «Норникеля» после череды аварий и происшествий, начало которым положил крупнейший разлив топлива в российской Арктике в мае 2020 года. Тогда дизтопливо вытекло из резервуара на 20 тыс. тонн, принадлежащего Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в «Норникель». Спустя полгода, 20 февраля, частично обрушилась галерея дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. В результате погибли три человека. 24 февраля компания объявила о частичной приостановке работы входящих в Заполярный филиал рудников Октябрьский и Таймырский в Норильске из-за подтопления. По оценкам «ВТБ Капитала», эти рудники генерируют $9,5 млрд выручки в год, или половину всей выручки компании.

Евгений Зайнуллин