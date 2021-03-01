«Роснефть» начала масштабную вакцинацию сотрудников от коронавируса

Российская нефтяная компания «Роснефть» сообщила о начале масштабной вакцинации сотрудников от COVID-19. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве прививки в первую очередь сделают работникам аппарата компании и дочерних обществ, размещенных в столице.

«"Роснефть" приступила к масштабной вакцинации своих сотрудников в целях защиты от COVID-19. Для прививочной кампании потребуется порядка 300 тыс. доз препарата "Спутник V", эффективность которого, по оценкам международных экспертов, превышает 90%. Всем сотрудникам "Роснефти" при отсутствии противопоказаний врачей будет предложено пройти вакцинацию в кратчайшие сроки»,— говорится на сайте компании. Отмечается, что первые партии вакцины уже поступили на крупнейший добывающий актив компании «Юганснефтегаз», на месторождения Ванкорского кластера и в Приморский край, где компания строит судоверфь «Звезда».

Массовая вакцинация в России началась 18 января. Суточный прирост заболевших в стране в последний месяц стабильно снижается. Сегодня, 1 марта, число новых случаев заболевания за сутки составило 11 571. Накануне выявили 11 359 заболевших (+1,87%). Вакцинация, по заявлениям властей, была и остается добровольной. Однако люди некоторых профессий, например учителя, сообщают о принуждении к вакцинации. В Роспотребнадзоре заявили “Ъ”, что пока юридических оснований для отстранения от работы из-за отказа вакцинироваться нет.

Подробности — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».