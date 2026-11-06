В Турции за финансовые махинации арестовали бывшую замглавы правящей партии
Стамбульский суд арестовал Фатму Бетюль Саян Каю — бывшего министра по делам семьи и социальной политики, а также бывшую заместительницу председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Госпожу Каю подозревают в финансовых махинациях и нарушении правил торговли акциями. Об этом сообщает агентство «Анадолу». Пост замглавы ПСР госпожа Кая покинула в сентябре.
В сентябре инвесткомпании Tera и Pusula сообщили, что некоторые из их фондов не могут своевременно выплатить средства инвесторам при погашении паев. Из-за этого пайщики стали выводить свои сбережения из фондов компаний, после чего на турецком фондовом рынке произошел обвал. Турецкие власти подозревают, что инвесткомпании в течение нескольких лет скупали неликвидные акции. Также сообщалось, что связанные с компаниями люди могли «нажиться на этой ситуации» — за первую неделю сентября с финансовых рынков страны был осуществлен вывод средств на $1,8 млрд.
По делу уже арестовано несколько десятков человек, включая топ-менеджеров Tera и Pusula и экс-главу Стамбульской фондовой биржи. Сообщается, что Фатма Бетюль Саян Кая и ее муж Ильяс Кая также заработали на этом. В апреле текущего года они купили акции нескольких компаний, прежде всего судостроительной корпорации Ozata Denizcilik, и заработали на их перепродаже 2,17 млрд лир ($44 млн). Они продали акции на пике их стоимости, за несколько дней до краха, поэтому следствие подозревает их в использовании инсайдерской информации.