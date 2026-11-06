В Турции за финансовые махинации арестовали бывшую замглавы правящей партии

По делу уже арестовано несколько десятков человек, включая топ-менеджеров Tera и Pusula и экс-главу Стамбульской фондовой биржи. Сообщается, что Фатма Бетюль Саян Кая и ее муж Ильяс Кая также заработали на этом. В апреле текущего года они купили акции нескольких компаний, прежде всего судостроительной корпорации Ozata Denizcilik, и заработали на их перепродаже 2,17 млрд лир ($44 млн). Они продали акции на пике их стоимости, за несколько дней до краха, поэтому следствие подозревает их в использовании инсайдерской информации.