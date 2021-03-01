Рубль дождался марта

Весна покажет, на что способен рубль: март для российской валюты может оказаться во многом определяющим, считают аналитики, опрошенные “Ъ FM”. В этом месяце состоится очередное заседание ОПЕК+, которое способно существенно повлиять на нефтяные котировки. Кроме того, от США и Евросоюза ожидаются решения по санкциям. Все это может сыграть как против рубля, так и на руку российской валюте. Подробности — у Григория Колганова.

Весь февраль российская валюта выписывала акробатические кульбиты: начался месяц с 75,5 руб. за доллар, к середине он стоил 73,38 руб., а к концу — 74,6 руб. Нефть же за это время укрепилась почти на 20%. Март в плане волатильности, вероятно, не принесет облегчения, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Но исторически этот месяц хороший для рубля. «Месяц будет волатильным точно. Мы можем увидеть как 76 руб. внутри марта, так и движение к 72 руб. С исторической точки зрения в марте чаще всего рубль укрепляется, торговый баланс положительный. Также сказывается влияние налогового фактора, есть еще моменты, связанные с графиком погашения долговых платежей»,— поясняет Зельцер.

Правда, прошлый март серьезно выбился из общей картины — тогда доллар в моменте преодолевал отметку в 80 руб. Нынешняя весна тоже рискует оказаться непростой для российской валюты — в этом месяце Евросоюз может утвердить санкции из-за дела Алексея Навального. Готов ударить и Вашингтон, по крайней мере, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в выходные заявила, что вопрос о дополнительных рестрикциях против России будет решен в течение нескольких недель. Но, как ни удивительно, новые ограничения могут привести к укреплению рубля, размышляет аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай: «Сейчас существенная премия заложена в курсе в ожидании жестких санкций. Если они не затронут экономически важную для России компанию и не будут направлены против госдолга или отключения от SWIFT, если нефть сохранится на текущем высоком уровне, можно ожидать умеренного укрепления рубля. Речь идет об уровне примерно 72 руб. за доллар».

Однако нынешние высокие цены на углеводороды под вопросом. В первых числах марта состоится встреча ОПЕК+, от которой многие аналитики ждут ослабления квот по добыче или отказа Саудовской Аравии от добровольного дополнительного сокращения. Такой сценарий, по идее, должен ослабить сырьевые котировки, а вместе с ними и нефтезависимый рубль. Но начальник управления торговых операций инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в этом сомневается, ведь в феврале российская валюта не последовала за дорожающей нефтью, значит, и дешеветь вслед за ней не должна. Правда, и укрепиться рубль в марте не сможет в силу внутренних факторов.

«Препятствует укреплению рубля инфляция, которая разогналась уже выше 5%. Спрос на российские облигации с фиксированным купоном резко упал, и действия значительных факторов для укрепления рубля я в марте не ожидаю. Все, возможно, ждут, что курс рубль-доллар снизится до того уровня, на котором он был примерно год назад, когда цена на нефть начала падать. Но курс уже уравновесился в новых макроэкономических условиях, и автоматического его отката вниз при условии роста цены на нефть не произойдет, потому что этого недостаточно»,— отмечает Ващенко.

Стоит ли инвесторам покупать или, наоборот, продавать иностранную валюту в марте? На рынке сейчас вряд ли кто-нибудь решится давать подобные советы. Но есть мнение, что к концу года рубль неплохо прибавит. Если обойдется без форс-мажоров, макроэкономические факторы сыграют в его пользу, говорит глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Во время пандемии произошла массовая эмиссия денег, Россия в этом процессе участвовала в меньшей степени. Если денежная масса в США выросла за прошлый год процентов на 30, в России она выросла примерно на 10%.

Долг у нашей страны очень малый, и недалек тот час, когда рубль будет восприниматься как валюта стабильная, потому что она просто не обременена долгами — это уже вопрос этого года. Мы получим в районе 70 руб. за доллар».

Несколько иной видится аналитикам ситуация с парой евро-рубль. Европейская валюта в конце февраля несколько растеряла позиции по отношению к американской, но в марте может отыграть потери с лихвой. Поэтому есть опасения, что к концу месяца за евро будут давать 93 руб. и даже 94 руб.