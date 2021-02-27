Экономический прогноз на март 2021 года Что будет с рублем, долларом и нефтью

Начинается март, и “Ъ” предлагает экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет курс доллара/рубля?

2. Какой будет инфляция?

3. Какими будут цены на нефть?

4. Каким будет курс евро к доллару?

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон»:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

1. Рубль в марте ослабнет, вследствие предполагающегося санкционного давления как со стороны Евросоюза, так и со стороны США, так что я ожидаю увидеть коридор в 75–76 рублей за доллар.

2. В марте инфляцию будет сложно обуздать. Тот пагубный путь, который начался в декабре в связи с регулированием цен на сахар, хлеб и прочее, в итоге простимулировал рост цен на другие товары. И пусть инфляция не будет на уровне январских показателей, но я прогнозирую ее в марте на уровне 0,3–0,4%.

3. Не думаю, что цены на нефть будут относительно высокими, скорее ожидаю небольшое охлаждение, ниже 70 долларов за баррель. Вполне возможная третья волна коронавируса вызовет сдерживание спроса на нефтепродукты. Поэтому мой прогноз — 60–63 доллара за баррель.

4. В марте стоит ожидать укрепления доллара. Темпы вакцинации в Америке гораздо выше, чем в Европе, также заболеваемость в США снижается, что для инвесторов является одним из ключевых индикаторов. Стоит также ожидать быстрое восстановление экономики в Америке, и вследствие этого доллар будет укрепляться. Поэтому ожидаю увидеть соотношение евро к доллару на уровне 1,18.

Сергей Романчук, руководитель дилингового центра АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia:

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

1. Рубль находится под влиянием двух мощных разнонаправленных трендов: с одной стороны, растущая нефть, с другой — в последнее время доллар растет ко всем валютам и может продолжить расти на фоне роста доходности американских гособлигаций. В то же время «санкционная премия за риск», которая ослабляет рубль, скорее всего никуда не денется и в марте. Таким образом, выделить тренд сложно, и скорее всего доллар к рублю будет колебаться в пределах 73–78 рублей за доллар.

2. Месячная инфляция, думаю, будет около 0,5%, чуть замедлившись от предыдущих значений, пике — около 5,3%, заметно выше целевого уровня. Ставки находятся на низком уровне, ЦБ не спешит их поднимать (хотя скорее всего сделает это в течение текущего года), курс рубля не укрепляется, растут мировые цены на сырье и недвижимость, так что скорее всего инфляционные ожидания продолжат разогреваться.

3. Цена на нефть растет на фоне ожидания восстановления экономики после окончания пандемии и может продолжить рост, так как спрос и предложение на рынке малоэластичны. При этом и не исключена коррекция, если инвесторам покажется, что начинается «третья волна». Предположу диапазон 55–75 долларов за нефть марки Brent на ближайшем фьючерсе.

4. Полагаю, что тут особых сюрпризов не будет, и курс евро к доллару продолжит колебаться в диапазоне 1,20–1,23.

Дмитрий Шагардин, генеральный директор УК «БСПБ Капитал»:

Фото: «БСПБ Капитал»

1. Важнейшим фактором для рубля в марте станет динамика потоков капитала по текущему счету платежного баланса — как быстро будет восстанавливаться экспорт на фоне роста цен на сырье и импорт, который активно растет вслед за восстановлением экономической активности и спроса. Сезонный приток валюты по текущему счету в этом году пока хуже ожиданий, но тем не менее поддерживает курс рубля. Кроме этого, значительное влияние на курс оказывает спрос нерезидентов на рублевые активы, который подвержен значительным колебаниям. Также не забываем про крупного покупателя валюты — Минфин, который совершает операции в рамках бюджетного правила. Базовый сценарий предполагает колебание курса в марте в диапазоне 73–76 рублей за доллар.

2. Судя по развивающимся трендам и динамике, инфляция в марте составит 0,7% (5,4–5,6% в годовом исчислении). Вероятно, это будут пиковые значения, после чего годовой темп роста цен начнет замедляться.

3. Выросшая с 40 до 66 долларов за баррель нефть едва ли сможет продолжить ралли. Мартовское заседание ОПЕК может закончиться отказом Саудовской Аравии от добровольного дополнительного сокращения добычи и подтверждением плана постепенного увеличения добычи картелем, так как текущий уровень цен комфортен для большинства участников сделки, а коммерческие запасы нефти приближаются к целевому уровню. Не удивлюсь, если цены в марте будут находиться в диапазоне 55–65 долларов за баррель.

4. Основные факторы, оказывающие влияние на рынки в феврале, останутся актуальными и в марте. В начале месяца внимание инвесторов будет сосредоточено на утверждении Сенатом США законопроекта о бюджетном стимулировании экономики (пакет $1,9 трлн). Вероятность утверждения пакета крайне высокая, и это уже заложено в цены, что делает рынки особенно чувствительными к любым проволочкам в этом вопросе. Доллар может вновь вернуть к себе интерес, а колебания курса, вероятно, будут в пределах 1,20–1,22 доллара за евро.

Александр Головцов, независимый финансовый аналитик:

Фото: Из личного архива Александра Головцова

1. В марте на финансовых рынках чаще превалирует оптимизм. Примерно в двух случаях из трех фондовые индексы и другие рисковые инструменты по итогам этого месяца растут, продолжая восхождение в апреле. Сезонный аппетит к риску на мировых рынках, вероятно, поддержит рубль как напрямую, так и через удорожание нефти и покупку рублевых ценных бумаг иностранцами. Уравновешивающим фактором останется хронический отток российского частного капитала. В конце февраля опрос Knight Frank показал, что каждый третий российский мультимиллионер планирует в 2021 году сменить гражданство. Под влиянием этих разнонаправленных сил курс рубля скорее всего продолжит колебание в диапазоне 73–76 за доллар, с легким сезонным уклоном к нижней границе.

2. Глобальный индекс цен на сельхозтовары, рассчитываемый World Bank, четыре месяца подряд растет на 5% или больше. И таможенные барьеры пока лишь частично сдерживают влияние глобальной продовольственной инфляции на нашу статистику. Ситуацию усугубляют плохой урожай овощей 2020 года и отложенное влияние расширения рублевой денежной массы, которая в августе—октябре росла рекордными за семь лет темпами. Как следствие, прирост индекса потребительских цен может примерно соответствовать январскому — 0,6–0,7% за месяц.

3. На нефтяном рынке идет большая спекулятивная игра. Инвестбанки наперебой раздувают ажиотаж вокруг фьючерсов на Brent и WTI, соревнуясь в оптимистичных прогнозах вплоть до ста долларов за баррель. Этому помогает общее сезонное обострение аппетита к риску на мировых рынках. Хотя конечный спрос на топливо остается слабым, восстановление добычи нефти в США тоже задерживается из-за техасских заморозков. ОПЕК+ последние десять месяцев не склонна огорчать спекулянтов негативными сюрпризами, и мартовское заседание вряд ли их разочарует. Лишь риск дальнейшего роста долгосрочных ставок по долларовым облигациям, скорее всего, удержит стоимость барреля Brent в пределах 70 долларов.

4. Несмотря на сезонное обострение интереса к рисковым валютам, доллар получает все больше поддержки от роста долгосрочных ставок в США. Который, в свою очередь, обусловлен гораздо более выраженным восстановлением деловой активности, чем в еврозоне. Вероятный новый скачок бюджетных расходов, одобрение которого Конгрессом ожидается в марте, лишь усилит эту тенденцию. К тому же объем спекулятивных «шортов» против американской валюты держится у рекордного уровня, представляя большой потенциал вынужденных покупок доллара. Как следствие, у пары доллар-евро есть шансы уйти чуть ниже отметки 1,20.

Группа «Прямая речь»