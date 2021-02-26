Рубль пошел в рост

Рубль укрепляется к доллару и евро. Основной причиной называют пик налоговых выплат. На торгах в пятницу национальная валюта пробила отметку в 74 руб. за $1. Евро торгуется на уровне 90 руб. При этом, по мнению аналитиков SberCIB, если доходности гособлигаций США вернутся к росту, то рубль может снизиться до 75 за $1.

И это вполне возможный сценарий, считает директор лаборатории «СберИндекс» Николай Корженевский: «Рассматривать рубль, вырванным из контекста, сейчас совершенно бесполезно. Если мы говорим о перспективах или пытаемся объяснить, что происходит, то нужно смотреть на весь комплекс валют развивающихся стран в целом.

Рубль оказался в той группе валют, которые в последние дни и недели были более слабыми.

И хотя ему не удалось достичь курса в 73, который прочили в середине недели, при текущих ценах на нефть и некоторых других факторах можно было бы прочить еще что-нибудь более амбициозное. У нас более низкая волатильность, чем у других развивающихся рынков, это связано с тем, что активные иностранные спекулянты от нас некоторое время назад ушли, но рубль скорее пока на слабой стороне под влиянием глобальных факторов.

Сейчас 100% нужно обращать внимание на динамику казначейских облигаций, потому что, по сути, они стали конкурентом американским акциям, а это, по сути, конкуренция защитных инструментов против рисковых инструментов, мы давно такой конкуренции не видели. Но вопрос, что будет с самим долларом, потому что пока мы видим, что доллар ведет себя тоже не как абсолютный некий защитный инструмент, потому что исход наблюдается и из американских казначейских облигаций в том числе. Поэтому, конечно, валюты развивающихся стран при эпизоде ухода от рисков будут слабее, но не думаю, что драматически слабее.

Я думаю, что 75 — это совершенно достижимая цифра в случае дальнейшего роста ставок. И если мы увидим какой-то еще рост ставок в коротком участке кривой доходности в Соединенных Штатах, то 75 может быть не предел, более того, даже диапазон колебания рубля все-таки верхняя граница выше лежит, и я думаю, мы легко можем ее протестировать, это скорее даже 76, а там, наверное, надо будет смотреть».

Несмотря на позитивный тренд, говорить о серьезном укреплении рубля пока рано, отметил ведущий аналитик компании «Открытие-брокер» Андрей Кочетков: «Если брать рублевую цену нефти, то рубль сейчас является очень недооцененной валютой, практически он приближается уже к 5 тыс. руб. за баррель. С точки зрения внешних рисков, так же в начале недели Евросоюз все-таки не стал принимать какие-либо жесткие санкции, и это тоже сокращение внешнеполитических проблем у рубля, правда, США до сих пор никак не могут успокоиться и постоянно озвучивают какие-то свои претензии.

Тем не менее все это можно отодвинуть пока на второй план, поскольку в мире сейчас наблюдается очень нехорошая тенденция роста доходности по облигациям, практически все валюты фондирования испытывают рост реальных ставок, это относится не только к доллару, но и к евро, фунту и японской йене. Соответственно, те валюты фондирования, которые используются для международных операций, в том числе и carry trade, находятся в состоянии, когда капитал вынужден возвращаться из своих рисковых инвестиций обратно в свои валюты. И поэтому мы не видим, что рубль как-то очень сильно укрепляется.

И говорить об укреплении рубля можно будет тогда, когда он будет двигаться в сторону 70, а не колебаться в коридоре в 73 – 75».

Рубль растет на фоне снижения цен на нефть. Это происходит в преддверии заседания ОПЕК+, которое запланировано на 3 марта. Как сообщал Reuters, организация обсудит увеличение производства на 500 тыс. баррелей в день.

Елена Иванова