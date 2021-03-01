Генпрокуратура РФ потребовала экстрадиции из Испании доктора Блюма

Генпрокуратура России потребовала у Испании экстрадиции генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма. Он обвиняется в хищении более 29 млн руб. у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Сегодня Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство юстиции Испании запрос о его выдаче. Взаимодействие с испанской стороной по вопросу экстрадиции Блюма продолжается»,— сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки, которая получила травму на тренировке во время Олимпиады в Сочи и утратила способность ходить. Он убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации на 29 млн руб., но двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились.

В июне 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Евгения Блюма, его должны заключить под стражу на два месяца с момента задержания на территории России. В феврале 2021 года Блюма задержали в Испании, позже его отпустили под подписку о невыезде, дав возможность добровольной экстрадиции.

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