Обвиняемого в мошенничестве доктора Евгения Блюма задержали в Испании

Генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм задержан в Испании, сообщил Следственный комитет России. Господин Блюм находится в международном розыске по обвинению в хищении более 29 млн руб. у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«По сообщению Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан в Испании»,— сообщается на сайте СКР. Следственный комитет направил в Генпрокуратуру России необходимые материалы для подачи запроса Испании о выдаче Евгения Блюма российской стороне для уголовного преследования.

По версии следствия, доктор медицинских наук Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки, которая получила травму на тренировке во время Олимпиады в Сочи и утратила способность ходить. В мае 2014 года в Испании он убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации на 29 млн руб., но двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились.

В июне 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Евгения Блюма. По решению суда, он будет заключен под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России.

Подробнее — в материале “Ъ” «Медика обвинили в обмане сноубордистки».