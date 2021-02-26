Суд отпустил под подписку врача Блюма, обвиняемого в хищении денег у сноубордистки Чаадаевой

Врача Евгения Блюма, заочно арестованного в России, отпустили под подписку о невыезде в Испании. О его задержании сообщили сегодня утром. Врачу дали возможность добровольной экстрадиции. В России его обвиняют в хищении 29 млн руб. у сноубордистки Марии Чаадаевой — по версии Следственного комитета России (СКР), она передала ему деньги, чтобы снова начать ходить после травмы позвоночника.

Суд будет рассматривать вопрос о выдаче врача после предоставления документов со стороны России. Национальный суд Испании сообщил, что господин Блюм дал показания судье. «В случаях когда речь идет о задержании лиц, объявленных в международный розыск, их спрашивают, хотят ли они добровольной выдачи странам, которые требуют экстрадиции. Он сказал, что… живет в Испании, что у него клиника. Обычно в таких случаях отпускают при ограничительных мерах»,— сообщил суд «РИА Новости». Врач должен отмечаться в суде, ему запретили покидать страну.

По версии следствия, доктор медицинских наук гендиректор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки, которая получила травму на тренировке во время Олимпиады в Сочи и утратила способность ходить. СКР утверждает, что в мае 2014 года в Испании он убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации на 29 млн руб., но двигательные функции не восстановились.

Подробнее — в материале “Ъ” «Медика обвинили в обмане сноубордистки».