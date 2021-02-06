ВОЗ: число вакцинированных превысило количество заразившихся коронавирусом

Количество сделавших прививку от коронавируса в мире превысило число заразившихся во время пандемии, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Однако большинство вакцинированных приходятся на десять стран.

«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения. С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран»,— сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве (цитата по ТАСС).

Он также призвал страны, которые уже вакцинировали медиков и пожилых людей, «поделиться» с другими государствами. По его словам, это снизит риск мутаций.

«Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин»,— сказал господин Гебрейесус.

В мире зарегистрировано более 105 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 2,3 млн человек, выздоровели 58,5 млн.