ВОЗ рекомендовал переболевшим COVID-19 сделать прививку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы прежде инфицированы или нет»,— сказала она в интервью, опубликованном на YouTube.

«Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ»,— отметила госпожа Сваминатан. Тем не менее есть люди, у которых иммунный ответ был слабым. Особенно это касается тех, кто болел без симптомов и даже не знал, что заражен.

«Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа»,— сказала Сумья Сваминатан. По ее словам, у ВОЗ пока нет ответа, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом, и ученые пока исследуют этот вопрос.

Она добавила, что делать прививку пока могут только взрослые. Исследования, которые касаются воздействия вакцин на детей, начнут в ближайшее время.

Напомним, в России с 18 января идет массовая вакцинация против коронавируса. Как выяснил ВТБ, за три недели, прошедшие со старта массовой вакцинации россиян от COVID-19, медицинские лаборатории смогли почти на треть увеличить выручку за счет проведения исследований пациентов перед прививкой и на антитела после инъекции. Представители лабораторий не заметили резкого скачка, но ожидают, что спрос на такие анализы увеличится из-за роста числа вакцинированных граждан.

Подробности — в материале “Ъ” «Клиники подобрали себе антитела».