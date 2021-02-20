На Олимпиаде выступит ROC-команда

Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), полное название организации запрещено, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Всем российским спортсменам, заявленным на Игры, следует использовать аббревиатуру ROC, а не полное название "Олимпийский комитет России". На экипировке следует заменить любые изображения флага / эмблемы / символа РФ на эмблему ОКР. Если на форме есть слова "Олимпийский комитет России", то их следует удалить полностью или заменить аббревиатурой ROC. Если удаление слов "Олимпийский комитет России" невозможно или если слово "Россия" или "русский" появляется отдельно, то слова "нейтральный спортсмен" должны быть нанесены в не менее заметном размере»,— говорится в релизе. Такие же правила относятся и к спортивному инвентарю, на котором необходимо использовать аббревиатуру ROC, а не RUS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). CAS, по сути, смягчил санкции WADА в отношении российского спорта, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально желаемым WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира — под флагом России до 16 декабря 2022 года.

«РИА Новости»