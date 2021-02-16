Когда говорит бизнес, Игры молчат

Более 50% японских компаний выступают против проведения летом 2021 года Олимпиады в Токио. Таковы результаты опроса, проведенного одной из старейших исследовательских фирм Японии Tokyo Shoko Research. Более того, свыше 70% опрошенных представителей японского бизнеса полагают, что отмена Игр никак не скажется на их существовании. Опрос проводился еще до того, как глава оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори был вынужден подать в отставку, ставшую следствием его сексистских высказываний.

Одна из старейших исследовательских компаний Японии — Tokyo Shoko Research (основана в 1892 году как первое в стране рейтинговое агентство) — опубликовала данные опроса, согласно которому 56% компаний страны хотели бы, чтобы перенесенные с лета 2020 года на лето 2021-го Игры были отменены. Опрос был проведен в начале февраля среди представителей 11 тыс. структур. Его итоги были подведены еще до конца прошлой недели, то есть до того, как в пятницу ушел в отставку глава оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори. Экс-премьер Японии вынужден был покинуть свой пост из-за обвинений в сексизме. На одном из заседаний оргкомитета он сказал, что увеличение женского присутствия в спортивных организациях приводит к затягиванию заседаний. Это, по его мнению, вызвано тем, что женщины «очень много говорят» и «каждая считает своим долгом высказаться».

Согласно данным Tokyo Shoko Research, уровень поддержки проведения Игр в Токио среди компаний заметно снизился за последние месяцы. При этом и в августе прошлого года против проведения Олимпиады выступали представители 53% опрошенных компаний.

Обращают на себя внимание и прочие детали исследования. Так, только 7,7% японских компаний полагают, что Олимпиада могла бы пройти в полном объеме. В августе прошлого года этот показатель составлял 22,5%. Кроме того, 20% представителей японского бизнеса уверены, что Олимпиаду нужно провести с ограниченным количеством зрителей, а 17% — что зрителей на трибунах не должно быть вовсе. Наконец, 70% респондентов вообще все равно, пройдет Олимпиада в Токио или нет. На их положении, убеждены они, это никак не скажется.

Сведения о том, что компании не в восторге от проведения Олимпиады в Токио, вполне коррелируют с данными об отношении к Играм населения страны.

Согласно социологическому опросу газеты Yomiuri Shimbun, 61% жителей Японии считают, что Олимпиаду нужно отменить или перенести. При этом только 8% респондентов считают, что турнир можно провести в присутствии зрителей. 28% респондентов полагают, что Игры могут быть проведены, но без зрителей.

Напомним, что до сих пор нет абсолютной уверенности в том, что Токио сможет принять Олимпиаду. Во многих регионах Японии, включая столицу, сохраняется режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет придерживается мнения, что Игры состоятся летом этого года. Ранее в комитете заявляли, что если Олимпиаду не удастся провести в 2021 году, то ее придется просто отменить ввиду невозможности еще одного переноса.

Александр Петров