Когда говорит бизнес, Игры молчат

Более 50% японских компаний выступают против проведения летом 2021 года Олимпиады в Токио. Таковы результаты опроса, проведенного одной из старейших исследовательских фирм Японии Tokyo Shoko Research. Более того, свыше 70% опрошенных представителей японского бизнеса полагают, что отмена Игр никак не скажется на их существовании. Опрос проводился еще до того, как глава оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори был вынужден подать в отставку, ставшую следствием его сексистских высказываний.
Одна из старейших исследовательских компаний Японии — Tokyo Shoko Research (основана в 1892 году как первое в стране рейтинговое агентство) — опубликовала данные опроса, согласно которому 56% компаний страны хотели бы, чтобы перенесенные с лета 2020 года на лето 2021-го Игры были отменены. Опрос был проведен в начале февраля среди представителей 11 тыс. структур. Его итоги были подведены еще до конца прошлой недели, то есть до того, как в пятницу ушел в отставку глава оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори. Экс-премьер Японии вынужден был покинуть свой пост из-за обвинений в сексизме. На одном из заседаний оргкомитета он сказал, что увеличение женского присутствия в спортивных организациях приводит к затягиванию заседаний. Это, по его мнению, вызвано тем, что женщины «очень много говорят» и «каждая считает своим долгом высказаться».
Согласно данным Tokyo Shoko Research, уровень поддержки проведения Игр в Токио среди компаний заметно снизился за последние месяцы. При этом и в августе прошлого года против проведения Олимпиады выступали представители 53% опрошенных компаний.
Обращают на себя внимание и прочие детали исследования. Так, только 7,7% японских компаний полагают, что Олимпиада могла бы пройти в полном объеме. В августе прошлого года этот показатель составлял 22,5%. Кроме того, 20% представителей японского бизнеса уверены, что Олимпиаду нужно провести с ограниченным количеством зрителей, а 17% — что зрителей на трибунах не должно быть вовсе. Наконец, 70% респондентов вообще все равно, пройдет Олимпиада в Токио или нет. На их положении, убеждены они, это никак не скажется.
Согласно социологическому опросу газеты Yomiuri Shimbun, 61% жителей Японии считают, что Олимпиаду нужно отменить или перенести. При этом только 8% респондентов считают, что турнир можно провести в присутствии зрителей. 28% респондентов полагают, что Игры могут быть проведены, но без зрителей.
Напомним, что до сих пор нет абсолютной уверенности в том, что Токио сможет принять Олимпиаду. Во многих регионах Японии, включая столицу, сохраняется режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет придерживается мнения, что Игры состоятся летом этого года. Ранее в комитете заявляли, что если Олимпиаду не удастся провести в 2021 году, то ее придется просто отменить ввиду невозможности еще одного переноса.
МОК включают в политику
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) представил план развития организации на ближайшие пять лет. Именуемый Olympic Agenda 2020+5, он включает 15 пунктов. Среди них такие, как развитие солидарности в сообществах, наращивание цифровизации, обеспечение стабильного развития, запрос на лидерство и ответ на последствия ситуации, вызванной распространением COVID-19.
Кроме того, в ходе работы исполкома было высказано предложение относительно так называемого Правила 50 Олимпийской хартии, которое запрещает любые проявления политической активности. Авторы поправки, которую предстоит утвердить на очередной сессии МОК, полагают, что политика и спорт при определенных обстоятельствах все же могут идти нога в ногу.