Принц Гарри заявил о страхе повторить историю принцессы Дианы

Герцог и герцогиня Суссекские Гарри и Меган Маркл дали свое первое телевизионное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В отрывке, опубликованном до премьеры интервью, принц Гарри сообщил, что боялся повторения истории, через которую уже проходили члены королевской семьи. Согласно роликам, он имел в виду историю его матери, принцессы Дианы.

Ранее было заявлено, что пара в интервью с госпожой Уинфри обсудит причины сложения с себя обязанностей членов королевской семьи. «Больше всего я боялся, что история повторится,— сказал герцог Суссекский (отрывок опубликован на канале CBS на YouTube). — Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, какого было ей (на этом моменте на видео появляется фотография принцессы Дианы. — “Ъ”) проходить через это самой столько лет назад».

Принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе. До этого британская пресса активно обсуждала обстоятельства ее развода с принцем Чарльзом. Ранее Гарри и Меган Маркл отмечали враждебное отношение со стороны британских СМИ.

Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи в 2020 году. В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Суссекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи. Сейчас пара ожидает второго ребенка.

О планах супругов — в материале “Ъ FM” «"Мегсит" дошел до финала».