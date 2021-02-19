Принц Гарри и его супруга окончательно отказались от обязанностей членов королевской семьи

Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи. Во дворце отметили, что британская королевская семья «опечалена этим решением, но герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи». Как отмечается в заявлении Букингемского дворца, поскольку герцог и герцогиня не будут далее исполнять обязанности членов королевской семьи, они не смогут исполнять и другие обязанности, которые «сопряжены с жизнью, посвященной служению обществу». Супруги лишаются почетных военных званий и не смогут оставаться покровителями множества благотворительных организаций и учебных заведений.

О своем решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи, от титулов Их Высочеств и стать финансово независимыми от королевской семьи Гарри и Меган Маркл объявили еще год назад. В конце марта они официально отошли от обязанностей членов королевской семьи, но королева дала им год на окончательное решение по этому вопросу. По прошествии года вопрос вновь был обсужден королевой и Гарри, и итоги этого обсуждения сообщены дворцом.

В заявлении пресс-службы Гарри и Меган в связи с объявлением дворца отмечается: «Как показала проделанная ими за последний год работа, герцог и герцогиня Сассекские остаются приверженными своему долгу и служению Великобритании и по всему миру, и они предложили свою дальнейшую поддержку организациям, которые они раньше представляли, независимо от официальной роли. Мы все можем вести жизнь, посвященную служению. Служение универсально».

Алена Миклашевская