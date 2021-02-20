«Мегсит» дошел до финала

Принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности — это окончательное решение. Супруги подтвердили свое намерение в беседе с Елизаветой II. Впервые герцог и герцогиня Суссекские объявили об этом в прошлом году. Они перестали именоваться его и ее королевское высочество и прекратили посещать официальные мероприятия. Тогда Букингемский дворец дал супругам время. Теперь переходный период завершен. Подробности — у Анастасии Парфеновой.

Впервые о своем решении отойти от исполнения королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили еще в январе прошлого года. Это стало шоком для британского общества. «Война в монаршей семье», «Раскол королевской династии» — с такими заголовками выходила пресса. Источники сообщали, что именно актриса стала инициатором процесса, так что он получил название «Мегсит». Изначально план супругов был такой: жить попеременно в Великобритании и Северной Америке, быть финансово независимыми, но «всецело поддерживать королеву» и выполнять свой долг, стать первой прогрессивной парой монаршей семьи.

Однако Елизавета II была непреклонна и заявила, что это невозможно. Принц Гарри тогда не скрывал своего разочарования: «Соединенное Королевство — мой дом, который я люблю, это никогда не изменится. Я видел, как тепло вы приняли Меган, потому что знали, что я нашел свою любовь и счастье. Когда мы поженились, мы были готовы служить стране, поэтому мне очень жаль, что все так далеко зашло. Решение не далось нам легко, возможно, я не всегда поступал правильно, но другого выбора у меня не было. И что я хотел бы прояснить: мы не уходим, мы надеялись и дальше служить королеве и содружеству, но без государственного финансирования. К сожалению, это оказалось невозможно».

Согласно заявлению Букингемского дворца, Гарри и Меган Маркл больше не смогут быть покровителями благотворительных организаций и учебных заведений, но останутся «горячо любимыми членами семьи». Герцог Суссекский лишится нескольких воинских званий, в том числе почетного — капитана морской пехоты. Эту роль когда-то исполнял принц Филипп. И она считается очень важной, так что для Гарри это будет чувствительной потерей, сообщил корреспондент “Ъ FM” в Великобритании Андрей Остальский: «Принц Гарри все-таки по опыту и образованию профессиональный военный, очень любивший это дело, гордившийся им, очень популярный среди британских военнослужащих человек. Вот он лишится титулов, которые, конечно, его вдохновляли. А он очень любил это свое занятие в поддержку военных, ветеранов, их семей».

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Но в «Мегсите», похоже, каждый остался при своем мнении. Несмотря на жесткую позицию Букингемского дворца, Гарри и Меган подчеркнули, что все равно будут поддерживать организации, с которыми раньше работали, пусть и неофициально. Корреспондент «Би-би-си» Николас Уитчел обратил внимание на то, что обе стороны написали в заявлении между строк: «Заявление герцога и герцогини заканчивается так: “Мы все можем посвятить жизнь служению другим — это универсальная формула”. Разве нет в этом чувства превосходства, которое выражается фразой “не указывайте нам, как жить”? Думаю, Гарри только сейчас понял все последствия решения. Невозможно усидеть на двух стульях — как раз на этом настаивает королева, это подразумевает заявление Букингемского дворца».

В прошлом году Гарри и Меган отрезали от государственного финансирования. Но полностью сжигать мосты Букингемский дворец не решился и предложил паре пересмотреть свое решение через год. Срок наступал в марте, однако королевская семья решила выступить с заявлением раньше. Корреспондент телеканала Sky News Рианнон Миллс считает, что это неслучайно и связано с анонсом интервью. 7 марта должен выйти разговор Гарри и Меган с телеведущей Опрой Уинфри. «Я подозреваю, что в Букингемском дворце не хотели бы, чтобы это заявление выглядело как реакция на интервью. Члены королевской семьи в принципе не могут соглашаться на такие откровенные беседы в стиле Опры Уинфри. А сейчас все ждут, что Меган расскажет, как они начали новую жизнь в Америке и как она справлялась с этим давлением со стороны общества, будучи беременной вторым ребенком»,— заключает Миллс.

За год свободной жизни Гарри и Меган Маркл приобрели дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре, заключили контракты с сервисами Netflix и Spotify на $190 млн. Хватит ли коммерческих предложений не только на комфортную жизнь, но и на благотворительность, вопрос открытый. Почти весь прошлый год супругов содержал принц Чарльз, причем, как писали СМИ, из доходов от своих личных инвестиций.

Елена Иванова