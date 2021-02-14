Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка, сообщил представитель семьи. Их первый сын, Арчи, родился в мае 2019 года.

«Герцог и герцогиня Сассекские с радостью ожидают второго ребенка»,— передает BBC заявление представителя семьи. Фотограф Мисан Харриман, который, по утверждению издания, указан автором фотографии в анонсе, поздравил принца Гарри и Меган Маркл с событием. «Мег, я был на твоей свадьбе и видел начало истории любви. Подруга моя, я рад запечатлеть то, как она растет»,— написал он в Twitter.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась в мае 2018 года. В ноябре 2020 госпожа Маркл сообщила в колонке The New York Times, что пережила выкидыш. Ранее чета отказалась от обязанностей старших членов королевской семьи, ссылаясь на предубеждения, с которыми она сталкивается в британских СМИ. В 2020 году семья заключила соглашения по производству контента с Netflix и Spotify и купили особняк в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США).

Подробнее — в материале “Ъ” «В надежде на спокойную жизнь».