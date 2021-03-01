Ленобласть смягчает краски

На фоне снижения распространения коронавируса сразу пять районов Ленобласти перешли в зоны с более мягкими ограничениями. В их числе и самый густонаселенный — Всеволожский район, расположенный на границе с Петербургом. Для оставшихся в «красной» зоне территорий власти сняли запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время. Это послабление актуально в основном для общепита с караоке и танцполом, тогда как для классических заведений принципиально ситуация не изменится, считают эксперты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал изменения в постановление, снимающие часть ограничений во время пандемии. Согласно документу, из «красной» зоны в «желтую» попали Всеволожский и Сланцевский районы, а Сосновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы «переехали» из «желтой» зоны в «зеленую».

Коснулись корректировки и деятельности общепита в районах «красной» зоны. Теперь кафе и рестораны на этих территориях могут работать в ночное время, тогда как раньше разрешалась с 6:00 до 23:00. При этом минимальное расстояние между столами 1,5 метра и обработка посуды в посудомоечных машинах при температуре 95°С либо использование одноразовой посуды для заведений «красной» и «желтой» зон остаются обязательными.

Послабления для «красной» зоны распространились и на массовые мероприятия. Количество участников на открытом воздухе не может превышать 300 человек, а в помещении должно быть не более одного человека на 4 кв. м с условием заполняемости зала до 50%. В прежней редакции постановления массовые мероприятия в «красной» зоне, за исключением организованных властями, были запрещены. Утренники и праздники в образовательных учреждениях во всех зонах допускаются при обязательном ношении масок. Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня.

По количеству ограничительных мер Ленобласть разделена на три зоны. В «красной», с самыми жесткими требованиями, с 1 марта находятся Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский и Подпорожский районы, в «желтой» — Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский районы, в «зеленой» — Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

О замедлении распространения коронавирусной инфекции на территории Ленобласти сообщал председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин в конце января. В связи с этим правительство региона в начале февраля сняло все ограничения для «зеленой» зоны. На прошлой неделе число пациентов, госпитализируемых с COVID-19, по сравнению с пиком второй волны, по информации Сергея Вылегжанина, сократилось почти втрое. Если в конце декабря и в начале январских праздников в регионе было развернуто 3406 коек, то на прошлой неделе их было 1294, из которых 908 — заняты.

В декабре и январе из-за ограничений времени работы общепита выручка в среднем снизилась на 25%, вспоминает гендиректор управляющей компании MKS Management Company (бренды «Пхали Хинкали» и «Хачо и Пури») Максим Кораблев-Дайсон. В заведениях с караоке и танцами, для которых важно работать ночью, эти часы обеспечивают от 50 до 70% всей выручки, поясняет он. В целом большинство заведений работает до часа или двух ночи, в это время в чеках посетителей есть алкоголь, так что снятие запретов положительно повлияет на заработок рестораторов, уверен господин Кораблев-Дайсон.

Работа ресторанов в ночное время актуальна лишь для двух дней в неделю: пятницы и субботы, возражает президент ресторанной группы «Евразия», совладелец CheGroup Алексей Фурсов. Так что к существенному росту прибыли это не приведет, резюмирует он.

Ольга Кантемирова