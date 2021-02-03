Ленобласть перекрашивает районы

В связи со снижением темпов распространения коронавируса власти Ленобласти отменили все ограничения в «зеленой» зоне, куда входят Волосовский, Волховский, Кингисеппский районы. В них, так же как и в «желтой» зоне, теперь разрешили круглосуточно работать общепиту и дискотекам. При этом Тосненский район попал в «красную» зону с наиболее жесткими требованиями.

Постановление о снятии ограничений в Ленобласти опубликовали вчера вечером. Согласно документу, Тосненский район перешел из «красной» зоны в «желтую», Волосовский — из «желтой» в «зеленую». При этом Бокситогорский и Лодейнопольский районы попали из «зеленой» в «желтую», а Подпорожский — из «желтой» в «красную».

Правительство региона также сняло все ограничения для «зеленой» зоны, но ношение масок осталось обязательным. Ранее здесь действовали требования для ночных клубов и общепита, которым было разрешено работать с 6:00 до 23:00 часов. Заполняемость залов театров и кинотеатров ограничивалась 50% зрительских мест, а проводить экскурсии в музеях допускалось для групп численностью до 10 человек. Организация массовых мероприятий на открытом воздухе могла проходить при количестве участников не более 500 человек, а в помещении — 100.

Дискотекам и общепиту разрешили работать круглосуточно и в «желтой» зоне. Кинотеатры, театры, концертные залы здесь получили возможность увеличить заполняемость до 75%, в «красной» зоне осталось ограничение 50% мест. Торговые центры в «красной» зоне теперь могут работать при количестве посетителей не более одного человека на 8 кв. м без привязки к площади торгового зала. На регистрацию брака появилась возможность пригласить до 25 человек, тогда как ранее в «красной» зоне можно было до 10.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вчера в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что, хотя ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной, наблюдаются «неплохие тенденции», связанные с количеством больных на ковидных койках. За последний месяц, по его словам, их число сократилось на 30%.

О замедлении распространения коронавирусной инфекции на территории региона сообщил председатель регионального комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин на прошлой неделе. «Мы видим существенный тренд роста числа выписываемых по отношению к госпитализируемым. Так, за прошедшие сутки поступило 120 человек, а выписано 210 пациентов»,— говорил тогда господин Вылегжанин. В связи с этим в конце января Ленобласть стала сокращать количество ковидных коек. Всего в общую систему здравоохранения возвращены 544 койки, сообщили вчера в областном комздраве. На 2 февраля развернуто 2613 мест, 997 из них свободны.

По состоянию на 2 февраля в Ленобласти было лабораторно подтверждено 219 новых случаев заражения коронавирусом. Рост распространения COVID-19 в регионе, как и по всей стране, возобновился осенью. При этом за последний месяц суточный прирост стал снижаться. Всего с начала пандемии в Ленобласти официально признали свыше 31 тыс. случаев заражения, 438 человек умерло.

По количеству ограничительных мер Ленобласть разделена на три зоны. В «красной», с самыми жесткими требованиями, находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тихвинский, Подпорожский, в «желтой» теперь — Тосненский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сосновый Бор, в «зеленой» — Волосовский, Волховский, Кингисеппский районы.

На фоне снижения заболеваемости COVID-19 ослабить ограничения решили и петербургские власти. С 30 января Смольный снял запрет работы в ночное время для ресторанов и разрешил заполнять концертные залы и кинотеатры на 50%. Возможность принимать посетителей получили заведения общепита вне фуд-кортов и гастропространств, музеи, выставки и катки на территории торговых центров (см. “Ъ” от 01.02.2021).

От ограничений времени работы общепита больше всего пострадали бары и ночные клубы, потому что в ресторанах ближе к ночи большая часть посетителей уже «тихо досиживала и допивала», объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. Он добавил, что из-за невысокой конкуренции рестораторам в Ленобласти было намного проще договариваться с собственниками помещений об арендных каникулах по сравнению с их петербургскими коллегами. Поэтому пандемия не так сильно ударила по областному общепиту. Кроме того, фуд-корты в регионе во время второй волны были закрыты всего на несколько дней, тогда как в городе не работают до сих пор. «Мне кажется, что область к ограничениям подошла более разумно и взвешенно»,— полагает Леонид Гарбар.

По его словам, поднять трафик во время пандемии может не эпизодическое, а круглогодичное разрешение на установку рядом с заведением столиков и стульев. «Чтобы участники рынка уже сами решали, когда их нужно выставить: во время выходных, хорошей погоды или городских праздников»,— считает Леонид Гарбар.

Ольга Кантемирова