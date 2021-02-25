Ленобласти продолжает снижаться количество госпитализируемых с COVID-19

Число пациентов, госпитализируемых с COVID-19 по сравнению с пиком второй волны сократилось в Ленобласти почти втрое. Об этом стало известно сегодня на заседании регионального правительства.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин в конце декабря – начале январских праздников в регионе было развернуто 3406 коек, тогда как сейчас это число сократилось до 1294 коек, из которых 908 — заняты. Сегодня на ИВЛ находились 57 человек.

Изменения коснулись и амбулаторного звена: ранее дистанционное наблюдение велось в отношении 40 тыс. человек с коронавирусом, внебольничными пневмониями, сейчас – около 9,8 тыс. человек. В связи с этим в Ленобласти снизился объем тестирования на COVID-19, добавил Сергей Вылегжанин. «Этот тренд, который есть по всей стране»,— сказал он.

О замедлении распространения коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области “Ъ-СПб” сообщал в конце января.

По состоянию на 24 февраля в регионе было выявлено 177 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Ленобласти зафиксировано более 35,4 тыс. случаев.

Ольга Кантемирова