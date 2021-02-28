Санду заявила о неизбежности изменений в политическом классе Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду считает, что изменения в политическом классе страны неизбежны, поэтому она будет настаивать на проведении досрочных парламентских выборов. Об этом она заявила на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Граждане Молдавии просят провести реформу системы юстиции, но это не поддерживают некоторые группы в парламенте, заверяю, что изменения в политическом классе неизбежны, их поддерживают все граждане Молдавии»,— сказала госпожа Санду (цитата по «РИА Новости»).

«Чтобы продвинуть реформу юстиции, нам нужна парламентская поддержка, чем быстрее мы проведем досрочные выборы и сформируем правительство, тем быстрее сможем изменить вещи к лучшему»,— заявила Майя Санду. Она также поблагодарила руководство ЕС, которое поддерживает процесс реформ в республике.

В Молдавии с декабря 2020 года остается вакантным пост премьер-министра. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным указ госпожи Санду о повторном выдвижении на этот пост кандидатуры Натальи Гаврилицы. 11 февраля в ходе голосования по ее кандидатуре за госпожу Гаврилицу было отдано 0 из 101 голоса депутатов .

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Представление с абсурдопереводом».