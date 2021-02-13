Представление с абсурдопереводом Как политика в Молдавии превращается в один сплошной нонсенс

Борьба за власть между действующим и бывшим президентами Молдавии Майей Санду и Игорем Додоном привела к удивительным политическим аномалиям. Глава государства выдвигает кандидата в премьеры, призывая не голосовать за него, а в парламенте рождается неправящая не коалиция, которая, однако, хочет руководить страной. Спецкор “Ъ” Владимир Соловьев решил описать эти явления хотя бы для того, чтобы запротоколировать молдавский политический абсурд.

В Молдавии, про которую давно известно, что в здешней политике все не то, чем кажется, планку абсурда подняли на небывалую даже по местным меркам высоту. Здесь начались события, которые сложно понять, но можно объяснить. 11 февраля в парламенте был поставлен если не мировой, то точно республиканский рекорд: в ходе голосования по кандидатуре Натальи Гаврилицы на пост премьера за нее было отдано 0 голосов депутатов из 101.

Госпожу Гаврилицу — близкую соратницу президента — предложила назначить главой правительства сама Майя Санду. При этом «сухой» счет при голосовании и полный провал кандидата Гаврилицы госпожу Санду устраивает больше всего. Президент не скрывала, что изначально рассчитывала на такой результат. Пропрезидентская партия «Действие и солидарность», члены которой вошли в состав обреченного кабинета, тоже честно заявили: голосовать за коллег они не станут. И выполнили обещание.

“Ъ” попытался разобраться в том, как все описанное стало возможно.

Потешное правительство

Молдавия — парламентская республика. У президента укороченные полномочия, и на что-то влиять он может, лишь опираясь на верное парламентское большинство и правительство. Сторонница евроинтеграции Майя Санду, победив в прошлом ноябре пророссийского политика Игоря Додона, выиграла вроде бы важный, но во многом символический приз.

Фракция ее партии в парламенте небольшая, а врагов среди депутатов больше, чем союзников. В такой ситуации невозможно выполнять обещанное, а обещала она победить коррупцию, бедность, восстановить экономику. Еще одним обещанием Майи Санду был роспуск парламента, необходимый ей не только для обретения реальной власти.

Не будет преувеличением сказать, что в Молдавии законодательный орган презирают.

В основном за то, что заседают там по большей части депутаты легкого поведения. Избравшись в феврале 2019 года от одних партий, они потом меняли политическую ориентацию. Некоторые умудрились сделать это несколько раз. Как правило, не безвозмездно. В итоге в обществе сложился консенсус: парламент нуждается в «ассенизации».

Эту точку зрения, казалось, разделяет и главный политический враг Майи Санду Игорь Додон. После проигрыша на президентских выборах он возглавил Партию социалистов и не раз заявлял, что парламент необходимо распустить. На днях господин Додон сказал, что досрочные выборы могут пройти уже в июне.

При таком совпадении точек зрения оставалось организовать законный повод для роспуска заксобрания. Самый быстрый сценарий — депутаты дважды не утверждают нового премьера (предыдущий ушел в отставку в декабре), и парламент расходится. Ради этого Майя Санду и пошла на странный шаг с премьер-министром, выдвинув его в надежде на провал.

Шоровская малина

После голосования 11 февраля казалось, что полпути к досрочным выборам пройдено. Но слово внезапно взял Игорь Додон. Он обвинил Майю Санду в спектакле и предложил своего кандидата в премьеры — финансиста Марианну Дурлештяну. Чтобы обеспечить ей поддержку в парламенте, тут же было создано большинство из 54 парламентариев — этого достаточно для утверждения своего премьера (всего в парламенте 101 депутат).

Кроме социалистов господина Додона в коалицию вошли партия «Шор», группа «Для Молдовы» и несколько внефракционных депутатов. Большинство объявило себя союзом спасения: по словам входящих в него политиков, предложенного альянсом премьера следует утвердить, чтобы «вывести страну из хаоса». И уже потом можно будет думать о досрочных выборах парламента.

«Как только стабилизируется ситуация с экономикой, вакцинацией, ковидом — тогда и выборы можно проводить. Осенью или весной 2022 года»,— пояснил “Ъ” депутат-социалист Гайк Вартанян.

Господин Вартанян утверждает, что возникшее большинство не следует считать коалицией — речь идет о ситуативном совпадении интересов.

Чтобы понять, какие интересы могли совпасть, нужно объяснить, с кем Игорь Додон создал альянс. Лидер партии «Шор» — молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин Илан Шор. В 2016 году ему на пять лет запретили въезд в РФ из соображений национальной безопасности. Но больше он известен как фигурант дела о выводе в 2014 году из трех молдавских банков $1 млрд.

За участие в преступной схеме молдавский суд четыре года назад приговорил господина Шора к семи с половиной годам. Но в тюрьму его сажать не стали, объяснив гуманизм тем, что приговор обжалован и надо дождаться финала. Осужденный время на свободе терять не стал: создал партию имени себя, избрался в 2019 году депутатом, а потом сбежал в Израиль, откуда руководит фракцией в парламенте. Когда Игорь Додон был президентом, он просил израильские власти выдать предпринимателя. Но это в прошлом — теперь они союзники.

Депутатская группа «Для Молдовы» состоит из людей, входивших в ближний круг олигарха Владимира Плахотнюка, который с 2015 по 2019 год из тени управлял всей страной, сосредоточившись на контроле финансовых потоков. Господин Плахотнюк считается организатором схемы вывода $1 млрд, которую реализовывал Илан Шор. Олигарх тоже бежал из страны, чтобы не сесть в тюрьму. Владимира Плахотнюка разыскивает и Россия: на него здесь заведено несколько уголовных дел — за финансовые схемы, наркотрафик и покушение на убийство. Сегодня люди олигарха стали союзниками Игоря Додона.

Судный день

Никому из ситуативных союзников досрочные выборы парламента не выгодны, потому что они в новый состав или не попадут, или окажутся там не в том объеме, что сейчас. В отличие от партии «Действие и солидарность», поддерживающей госпожу Санду, социалисты Игоря Додона могут провалить выборы, поскольку их ведет проигравший и растерявший популярность политик. Илану Шору, чтобы снова стать депутатом, нужно будет прилететь в страну, где его ждет арест.

Выдвижение пестрой коалицией своего премьера — ход, который позволяет нейтрализовать угрозу скорых досрочных выборов и использовать это время для максимального осложнения жизни Майе Санду.

«Все очень просто: социалисты согласны на любой расклад лишь бы не досрочные парламентские выборы. И если можно сохранить какой-то контроль, насколько получится, почему бы и нет»,— объясняет глава молдавского аналитического центра WatchDog Валериу Паша. Из-за этих ходов он прогнозирует падение рейтинга Партии социалистов: «Завтра он будет ниже 15%, а послезавтра ниже 10%».

«Додон руководствовался вопросами личного политического выживания, обеспечения лояльного к себе правительства, которое позволит иметь хоть какой-то админресурс. Сохраняя этот рычаг в своих руках, он лишает этого рычага Санду. Она им воспользоваться не сможет»,— согласен глава кишиневского Balkan-Centre Сергей Манастырлы.

Пострадать может и имидж Москвы, которая поддерживает Игоря Додона и его партию. В Молдавии уже раздаются призывы разогнать этот парламент любой ценой. «Додон создал большинство, которое автоматически стало криминальным — там участники кражи миллиарда и там самая криминальная часть из окружения Плахотнюка. Парламент нелегитимен, неконституционен и должен быть разогнан. Для этого хороши любые ненасильственные методы. Будем выводить людей»,— обещает один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук.

Соперник Игоря Додона на левом фланге, глава «Нашей партии» Ренато Усатый тоже призвал к протестам: «То, что произошло в парламенте, убило последние надежды пророссийски настроенных граждан Молдовы и русскоязычного населения на перемены. Додон создал коалицию с официально осужденным за кражу миллиарда. После того что сделал Додон, с ним никогда не сядет за стол переговоров ни одно политическое формирование».

Сделанный Игорем Додоном ход с целью избежать роспуска парламента может и не сработать.

Майя Санду заявила, что вносить в парламент предложенную оппонентом кандидатуру не собирается и во второй раз предложит депутатам не проголосовать за Наталью Гаврилицу, чтобы после этого распустить парламент. Можно ли ей игнорировать волю парламентского большинства, решит Конституционный суд, куда 12 февраля обратились социалисты.