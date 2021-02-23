КС Молдавии признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы на пост премьера

Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Натальи Гаврилицы, которую ранее отклонил парламент. Решение было принято на заседании, которое транслировалось на YouTube-канале инстанции.

«Признать нарушающим конституцию указ президента Республики Молдова № 32-IX от 11 февраля 2021 года»,— зачитала решение председатель суда Домника Маноле.

Обращение в Конституционный суд подали депутаты от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Они обвинили Майю Санду в попытке узурпировать власть.

11 февраля в ходе голосования по кандидатуре Натальи Гаврилицы на пост премьера за нее было отдано 0 голосов депутатов из 101. Причем сама президент призывала не голосовать за госпожу Гаврилицу. Решение парламента устраивало как Майю Санду, так и саму Наталью Гаврилицу. Блокируя утверждение правительства, президент хотела спровоцировать досрочные парламентские выборы, чтобы улучшить представительство поддерживающей ее Партии действия и солидарности (ПДС) в законодательном органе.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Представление с абсурдопереводом».