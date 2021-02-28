Главному тренеру «Алании» грозит двухлетняя дисквалификация за поведение после матча ФНЛ

Арбитр матча ФНЛ «Алания»—«Томь» Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер владикавказского клуба Спартак Гогниев ударил его в живот, сообщил «Спорт-Экспресс». Инцидент 3 марта рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). ФНЛ назвала «такое проявление эмоций» тренера неуместным.

«Алания» проиграла в домашнем матче со счетом 2:3. В ходе игры Спартаку Гогниеву сначала показали желтую карточку за демонстративное несогласие с решением судьи, а под конец матча он получил красную карточку за нецензурные высказывания в адрес арбитров. Тренера удалили со скамейки.

После финального свистка игрок «Алании» Хетаг Хосонов «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля», говорится в протоколе. После этого Спартак Гогниев подошел к судье. Утверждается, что он ударил его в область живота, оскорбил и угрожал физической расправой.

«Такое проявление эмоций, безусловно, неуместно. Все случившееся, включая фамилии зачинщиков, зафиксировано и судьей в протоколе матча, и делегатом в рапорте»,— сообщила пресс-служба ФНЛ ТАСС. Она намерена передать материалы в КДК РФС.

В комитете сообщили, что планируют рассмотреть вопрос о мерах в связи с инцидентом 3 марта. По статье «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» (ст. 95 дисциплинарного регламента) главному тренеру «Алании» грозят от шести месяцев до двух лет запрета на осуществление деятельности, связанной с футболом, а также штраф.

В конце 2020 года суд назначил футболисту Роману Широкову 100 часов обязательных работ за то, что он избил судью в ходе матча любительского турнира между командами «Ничего обычного» и «Матч ТВ» в августе того же года. Он также должен выплатить судье компенсацию 100 тыс. руб. Кроме того, в октябре было совершено нападение на судью матча «Ахмат»—«Спартак». По версии РПЛ, на него напали со стороны «Ахмата», но в клубе заявили, что это сделал выбежавший на поле болельщик.

О приговоре Роману Широкову — в материале “Ъ” «Роман Широков отработает на поле».