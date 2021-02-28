Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить обязательства депутата перед своими избирателями, данные в ходе избирательной кампании.

«Мы видим, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями. Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать. Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге в том числе повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной»,— цитирует слова спикера пресс-служба Госдумы.

По мнению господина Володина, после юридического закрепления обещаний депутатов эффективность их работы возрастет, а «демагогии станет меньше». «После избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы в том числе на их основе вести работу в парламенте»,— уточнил он.

Как и когда именно стоит ввести предлагаемую норму, председатель Госдумы не уточнил. Ближайшие выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.

О предстоящих выборах — в материале “Ъ” «Удобное многодневное голосование».