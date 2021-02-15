«Ветер» им в «Крепость»

Фонд «Петербургская политика» описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. Пока, по мнению экспертов, власти готовят страну к плану «Крепость» — с максимальным контролем над кампанией и получением «Единой Россией» (ЕР) конституционного большинства. Однако негатив в обществе может склонить чашу весов в сторону сценария «Ветер перемен», при котором ЕР удержит простое большинство, а в Думу пройдет кто-то из малых партий. Наименее же вероятным авторы доклада считают сценарий, допускающий потерю единороссами даже простого большинства. Хотя именно этот вариант удовлетворил бы все стороны, считают эксперты: оппозиция будет довольна неудачей ЕР, а власти смогут контролировать парламент через коалицию партии власти с более слабыми партнерами.

Выборы в Госдуму пока не стали де-факто главным политическим событием 2021 года, говорится в докладе «Выборы в новую и старую Госдуму. Динамика versus инерция: что страшнее», подготовленном фондом «Петербургская политика»: многие либо не в курсе предстоящего голосования, либо не придают ему большого значения. К тому же недавние политические протесты и дискуссии вокруг них воспринимаются как нечто более «интересное, драматичное и настоящее», чем думские выборы, которые пройдут при доминировании партий-старожилов.

Еще одна причина низкого интереса к выборам — общая политическая апатия. Она была заметна и раньше, но 2020 год, прошедший в условиях борьбы с пандемией, заметно ее усилил, поясняет глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов. Все это позволяет сравнить выборы 2021 года с кампанией 2016-го, которая сейчас выглядит малозаметной на фоне предшествовавших ей и последующих событий — присоединения Крыма в 2014 году и пенсионной реформы в 2018-м. А вот элиты, по мнению авторов доклада, рассматривают грядущую кампанию через призму 2011 года, когда выборы в Думу совпали с серьезным выплеском общественной энергии в виде масштабных протестов. Хотя сами результаты голосования и были управляемы, последующие события привели к тому, что думские выборы в глазах элит стали оцениваться как «сосредоточие политических рисков», отмечается в докладе.

В связи с этим в «Петербургской политике» рассматривают три возможных сценария будущих выборов.

Первый — план «Крепость» — подразумевает повторение стратегии власти 2016 года, когда из повестки кампании исключили саму возможность изменения политического расклада. «Путем наращивания силового давления и демонстрации тотальной поддержки власти убедить все стороны в невозможности или несвоевременности изменений и контрпродуктивности оппозиционной игры на выборах в Госдуму»,— описывают возможную стратегию властей авторы доклада.

По их мнению, техническая возможность реализации такого сценария доказывается опытом прошлогоднего голосования по Конституции, когда при явке 68% поправки поддержали 77,9% участников плебисцита. В таком сценарии ЕР единолично получит конституционное большинство (более 300 из 450 мандатов): для этого при явке 40–45% ей будет нужно набрать по партспискам около 55–60% голосов. Правда, эксперты сомневаются, что текущие рейтинги ЕР позволяют ей рассчитывать на такой результат, к тому же подобные цифры могут повлечь обвинения властей в обмене «легитимности на результат».

«По многим признакам есть ощущение, что пока нас готовят именно к первому сценарию. Но развилки еще возможны. Проблема плана "Крепость" в том, что он акцентирован на сохранении нынешнего статус-кво или внешнего укрепления позиций власти. Тогда накопившийся негатив может выплеснуться и после выборов, в том числе и вокруг 2024 года»,— считает Михаил Виноградов. Он также напоминает, что выборы в Мосгордуму 2019 года тоже казались спокойными и благоприятными для власти, но конкурентность кампании была повышена за счет протестов.

В случае плана «Крепость» власти тоже могут столкнуться с подобной активностью, например в случае отказа в регистрации оппозиционным кандидатам.

Второй сценарий — «Ветер перемен»: эксперты допускают, что заявленные ранее властями ориентиры на 45% явки и 45% голосов за ЕР могут говорить об отказе от получения одной партией конституционного большинства. В этом случае ЕР достается около 260 мандатов, а в Думу проходят до пяти партий. Важную роль в этом сценарии играют малые партии, активность которых была инициирована Кремлем в 2020 году, хотя одной из их главных проблем является «имидж искусственности». В то же время этот вариант таит риски «смешения в сознании элит» и выхода процесса из-под контроля, указывают авторы.

Наименее вероятным в фонде считают третий сценарий — «Ускользающее большинство»: власти снижают степень контроля над выборами, ограничиваясь лишь «режиссурой процесса». Тогда ЕР может не получить даже простого большинства. Если на участки придут ранее не голосовавшие избиратели, негативно настроенные к власти, это снизит результат ЕР по списку, а в одномандатных округах все будет зависеть от наличия «консолидации голосования за яркого кандидата», как это было на выборах в Мосгордуму. В этом случае непредсказуемыми окажутся результаты кандидатов ЕР в 30–50% округов, оценивают эксперты.

Именно при таком сценарии удовлетворены окажутся все стороны, говорится в докладе: власть сможет контролировать Думу путем коалиции ЕР с более слабыми и управляемыми партнерами (обновленная «Справедливая Россия», «Новые люди» или Партия пенсионеров), а протестное движение «заявит об успехе и рекордно низких показателях власти».

Впрочем, само наличие третьего сценария оказывает существенное влияние на выбор между первыми двумя, подчеркивают эксперты: сторонники плана «Крепость» могут утверждать, что «Ветер перемен» рискует скатиться именно к «Ускользающему большинству».

Повестка выборов пока не сформирована по объективным причинам, комментирует выводы доклада директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Ситуацию, когда в феврале они все еще остаются «незаметными», он считает нормальной: «В условиях деполитизации повестки людям важно не столько то, кто оказывает помощь, а кто будет полезным в такой ситуации. Это создает для партий возможности перезагрузить коммуникации и систему отношений со своими избирателями». Что же касается перечисленных сценариев выборов, то, по мнению господина Потуремского, говорить о доминировании какого-либо из них на нынешнем этапе нельзя: «Возражений против трех этих сценариев нет. Но самый главный вопрос, на который пока нет ответа,— сколько всего таких сценариев может быть».

Андрей Винокуров, Елена Рожкова