Число погибших за время протестов в Мяьнме выросло до трех

Участник протестов в городе Тавой в Мьянме был застрелен полицейским, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение местного издания Dawei Watch и заявление политика Кья Мин Хтике. По их сообщению, полиция открыла огонь по протестующим во время очередной демонстрации против военного переворота в стране. По сообщению Dawei Watch, более десяти участников акции были ранены. Смерть протестующего в Тавое стала третьей с начала протестов в стране.

Протесты 28 февраля также прошли в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Полиция использовала против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также стреляла в воздух, передает Reuters со ссылкой на очевидцев. Местные СМИ публикуют фотографии с ранеными людьми, которых уносят с места демонстрации. Гражданское издание Myanmar Now сообщило, что протестующих в Янгоне «отстреливали», но не уточнила подробности. Глава вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайн, к которому фактически перешла власть в стране, ранее утверждал, что против протестующих применяется минимальная сила.

1 февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста. Постоянный представитель Мьянмы при Организации объединенных наций (ООН) У Чжо Мо Тун призвал мировое сообщество решительно отреагировать на происходящее в стране. Действующая власть отстранила постпреда, обвинив его в предательстве и представлении интересов «неофициальной организации». При этом ООН продолжает считать его представителем страны, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника организации

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Не рой другому Мьянму».