Мьянма отстранила постпреда при ООН после его протеста в Генассамблее

Власти Мьянмы отстранили постоянного представителя страны при Организации объединенных наций (ООН) У Чжо Мо Туна после того, как тот во время заседания Генассамблеи призвал осудить государственный переворот в стране, сообщает The New York Times со ссылкой на мьянманское государственное ТВ. Постпреда страны обвинили в предательстве и злоупотреблении полномочиями.

Выступление У Чжо Мо Туна состоялось 26 февраля. Постоянный представитель Мьянмы при ООН отметил, что представляет гражданское правительство страны, смещенное в ходе военного переворота 1 февраля, и призвал мировое сообщество к решительным действиям. У Чжо Мо Тун закончил свое выступление жестом из трех пальцев из сериала «Голодные игры» — этот жест используют протестующие в Таиланде и Мьянме. Комментируя свое увольнение, У Чжо Мо Тун сказал Reuters, что «решил продолжать борьбу настолько долго, насколько могу».

Государственные СМИ Мьянмы сообщили, что постпред «говорил от лица неофициальной организации, не представляющей страну». ООН не считает военную власть Мьянмы представляющей страну, так как организация не получала официальных уведомлений о сменах представителей, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника организации. По этому условию У Чжо Мо Тун остается постпредом Мьянмы при ООН.

1 февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста. Крупные интернет-ресурсы, включая «Википедию» и Facebook, были заблокированы, а во время комендантского часа страна теряет практически всю связность с зарубежными сегментами интернета. Ранее Россия, поставляющая военную технику Мьянме, отстранилась от резолюции Совета по правам человека ООН с осуждением переворота.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Не рой другому Мьянму».