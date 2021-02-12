Россия отстранилась от резолюции СПЧ ООН с осуждением госпереворота в Мьянме

Совет по правам человека Организации объединенных наций (СПЧ ООН) принял резолюцию с призывом к военным Мьянмы, захватившим власть в стране 1 февраля, отменить чрезвычайное положение и вернуть полномочия гражданским властям. Резолюция была принята консенсусом, но Россия отказалась присоединяться к нему.

«Совет осуждает смещение правительства, демократически избранного народом Мьянмы голосованием от 8 ноября 2020 года, а также отзыв мандатов членов парламента, и призывает к восстановлению демократически избранного правительства»,— указано в резолюции, опубликованной на сайте ООН. СПЧ также призвал отпустить всех произвольно задержанных, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, и отменить ограничения на коммуникации.

Помимо России, об отказе присоединяться к консенсусу во время специальной сессии СПЧ заявили Китай, Боливия, Венесуэла и Филиппины. Представитель России Дмитрий Воробьев сказал, что Россия не согласна с созывом сессии и «деассоциируется от консенсуса по данной резолюции» (цитата по ТАСС). По словам господина Воробьева, «в случае с Мьянмой вновь выбран бесперспективный метод обвинений и давления на суверенное государство».

Отметим, что в январе 2020 года в Москву с визитом прибыл главный командующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлаин, фактически пришедший к власти после переворота. Во время визита Россия и Мьянма подписали соглашение о поставках российских зенитных ракетно-пушечных комплексов, беспилотников и радиолокационных станций.

Во время сессии спецдокладчик ООН по ситуации с правами человек в Мьянме Том Эндрюс отметил, что на позапрошлой специальной сессии СПЧ обсуждалось преследование властями Мьянмы мусульман-рохинья. «Другими словами, лидеры вооруженных сил Мьянмы, так называемых татмада, не в первый раз демонстрируют циничную уверенность в том, что они выше собственных законов и законов наций (ООН. — “Ъ”)»,— указано в заявлении, опубликованном на сайте управления верховного комиссара по правам человека ООН.

1 февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну. Военные обвинили предыдущую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны проходят протесты, доступ к Facebook, Twitter и WhatsApp был заблокирован.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Не рой другому Мьянму».