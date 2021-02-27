В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Правительство Чехии объявило об ужесточении ограничений в связи с коронавирусом с понедельника, 1 марта. В частности, гражданам на три недели запрещается покидать свои районы за исключением уважительных причин — например, поездок к врачу или на работу, передает Reuters.

Также власти сократили перечень основных магазинов, которым разрешено продолжать работать. Например, будут закрыты точки с канцелярскими товарами и детской одеждой. Дошкольные учреждения будут закрыты, все школьники перейдут на онлайн-обучение.

За последние сутки в Чехии выявили 14,4 тыс. заболевших. За время пандемии заразились 137,6 тыс. человек, умерли 19 999 пациентов.

Какие ограничения вводят в Европе — в материале “Ъ FM” «Третья волна накрывает Европу».