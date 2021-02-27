В центре Екатеринбурга проходит вахта памяти Бориса Немцова

В Екатеринбурге на площади труда сегодня проходит вахта памяти Бориса Немцова. Екатеринбуржцы приносят цветы, почтить память политика пришел и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, сообщает портал Е1.

Вахта памяти политика будет проходить до 01:00, а в «Гранд Авеню отеле» до 18:00 пройдет круглый стол.

Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства приговорили к реальным срокам лишения свободы — от 11 до 20 лет. Организатором убийства следствие считает водителя бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Мухудинова, который объявлен в международный розыск. Заказчик преступления не установлен.

Ранее министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области не согласовало проведение шествия и траурного митинга памяти Бориса Немцова. Также прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова предупредила активиста Максима Верникова о недопустимости проведения митингов во время Вахты памяти убитого оппозиционного политика