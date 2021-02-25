Прокурор Екатеринбурга предупредила активиста о недопустимости проведения митингов памяти Немцова

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова предупредила активиста Максима Верникова о недопустимости проведения митингов во время Вахты памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщил “Ъ-Урал” сам господин Верников.

По его словам, в его планы не входило проведение каких-либо акций, митингов и пикетов. «Даже в Вахте памяти я, собственно, не являюсь организатором. Кроме как положить цветы и поучаствовать в минуте молчания, в мои планы ничего не входило»,— сказал он.

Как написал Максим Верников на своей странице во «ВКонтакте», полиция не имеет претензий к Вахте памяти Бориса Немцова. «Но она требует не превращать памятное мероприятие в пикет или митинг, не использовать на нем никаких плакатов с призывами или партийную символику. Причем мне, как лицу, сообщившему в СМИ информацию о вахте памяти, могут влепить вторую часть статьи 20.2 КоАП (как "организатору несанкционированной акции"). Вахта памяти проходит в Екатеринбурге с первой годовщины убийства Немцова и никогда еще у МОБа или полиции не было к ней никаких вопросов. С чего вдруг они возникли именно сейчас, остается только догадываться»,— написал он.

Ранее министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области не согласовало проведение шествия и траурного митинга памяти Бориса Немцова. Поэтому 27 февраля на площади Труда в Екатеринбурге с 13:00 до 01:00 пройдет Вахта памяти политика, а в «Гранд Авеню отеле» с 15:00 до 18:00 пройдет круглый стол.

Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства приговорили к реальным срокам лишения свободы — от 11 до 20 лет. Организатором убийства следствие считает водителя бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Мухудинова, который объявлен в международный розыск. Заказчик преступления не установлен.

Михаил Мананников