МОБ отказал в проведении шествия и митинга памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге

Министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области не согласовало проведение шествия и траурного митинга памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, которые планировалось провести 27 февраля в Екатеринбурге. Об этом “Ъ-Урал” рассказал председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин.

«Мы обсуждаем с партией ПАРНАС дальнейшие действия. Вряд ли будем проводить несанкционированные акции. Сейчас нужно получить заключение МОБа, понять, почему было отказано. Позже, по опыту коллег из Челябинска, возможно, подадим иск с целью признать отказ недействительным», — отметил господин Петлин.

Он добавил, что организаторы не отказываются от планов на проведение вахты памяти и круглого стола. «Что касается вахт, то я не думаю, что полицейские будут разгонять людей, пришедших с цветами и свечками. Подобные мероприятия не носят массовый характер. Для проведения круглого стола мы арендуем зал вместимостью до 100 человек. К сожалению, туда не все смогут попасть, зато будут соблюдены нормы», — заключил политик.

Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства приговорили к реальным срокам лишения свободы — от 11 до 20 лет. Организатором убийства следствие считает водителя бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Мухудинова, который объявлен в международный розыск. Заказчик преступления не установлен.