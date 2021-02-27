Новым мэром Сургута избран Андрей Филатов

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) избрали главу города. Новым мэром стал окружной депутат Андрей Филатов. За него проголосовали 20 депутатов из 22.

Согласно программе развития муниципалитета, которую господин Филатов представил сегодня депутатам, среди наиболее важных проблем Сургута он видит долевое строительство, благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры города, а также строительство школ. Также он пообещал собрать эффективную команду и отвечать на запросы и потребности жителей города.

«Сургут — это город, где предоставляются качественные услуги в сфере ЖКХ. Город, где каждый житель будет ощущать безопасность, комфорт, получать удовлетворение от эстетики городской среды: чистых и зеленых парков, качественных дорог, благоустроенных дворов. Сургут завтрашнего дня — это город, где люди пользуются умной транспортной системой, это город где реализуются современные градостроительные решения Именно таким: постоянно развивающимся, динамичным и современным я вижу Сургут и таким считают важным его сделать», — заявил Андрей Филатов.

Также на место главы города претендовали заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин и специалист контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч. За них проголосовали по одному депутату.

Андрей Филатов родился в 1973 году в Курске. Окончил Нижневартовский нефтяной техникум по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин». Высшее образование получил в Уральской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет дополнительную квалификацию MBA Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2019 году прошел обучение в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе «Подготовка региональной команды реализации проектов развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Является кандидатом социологических наук.

С 1992 по 2011 год Андрей Филатов осуществлял предпринимательскую деятельность в Лангепасе. С 2011 по 2012 год являлся директором по развитию ООО «СтройГрупп» в городе Лангепас. В 2012–2013 был депутатом Думы ХМАО, членом комитета Думы по бюджету, финансам и налоговой политике.

Андрей Филатов также с 2013 по 2015 год работал заместителем губернатора Югры. А с 2016 по 2019 являлся заместителем председателя наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания ЮТэйр», также с 2019 года председатель наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания ЮТэйр».

Напомним, конкурс по выборам главы Сургута был объявлен в конце 2020 года, когда бывший мэр Вадим Шувалов (руководил городом с 2016 года) досрочно сложил полномочия.

Главу города удалось избрать не с первой попытки. Первый конкурс дума Сургута признала несостоявшимся тогда из 66 претендентов только один смог правильно оформить документы. На повторный конкурс по выборам главы заявились 30 человек — вдвое меньше, чем в первый раз. В итоге ко второму этапу конкурса было допущено пять человек. Уже тогда фаворитом называли депутата думы ХМАО, единоросса Андрея Филатова.