Сургут выбирает по второму кругу

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) завершился прием документов на участие в повторном конкурсе по выборам главы города. На пост претендуют 30 человек — вдвое меньше, чем в первый раз. Фаворитом среди них считается депутат думы Югры Андрей Филатов. По мнению экспертов, количество желающих поучаствовать в конкурсе значительно уменьшилось из-за «появления основного кандидата».



На повторный конкурс по отбору кандидатов на должность главы Сургута заявились 30 человек, сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе местной думы. «Около трети из них уже принимали участие в первом конкурсе, который был признан несостоявшимся. В числе тех, кто повторно подал заявку, есть инженер Артур Романов — единственный, кто сдал правильно оформленные документы на первом конкурсе»,— отметила собеседница.

Напомним, это уже второй конкурс по выборам мэра, после того как ушел в отставку Вадим Шувалов (руководил городом с 2016 года): он был назначен на должность заместителя губернатора ХМАО, а временно исполняющим обязанности главы стала вице-мэр Анна Томазова.

Первый конкурс был признан несостоявшимся, так как только одного из 66 претендентов на должность главы Сургут допустили до участия в конкурсе. Один из кандидатов, депутат Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися. Сначала Сургутский городской суд ввел предварительные обеспечительные меры в отношении местной думы и запретил назначать новую дату выборов мэра. После ходатайства конкурсной комиссии и гордумы запрет был снят, а суд отклонил иск.

Среди участников второго конкурса есть пенсионеры, безработные, индивидуальные предприниматели, представители градообразующего предприятия («Сургутнефтегаз») и муниципальные служащие. Фаворитом на пост мэра считается депутат думы ХМАО Андрей Филатов. В интервью порталу Siapress.ru господин Филатов отметил, что среди наиболее важных проблем Сургута видит долевое строительство, благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры города.

«Сокращение числа участников конкурса связано с тем, что люди, которые воспринимали конкурс как игрушку и шутку, уже наигрались и во вторую волну не заявились»,— пояснил член конкурсной комиссии, депутат думы Сургута Игорь Бруслиновский. Он подчеркнул большую нужду в хозяине города. «Сургут не курортный город, необходимо серьезно готовить инженерные сети и коммунальное хозяйство. Кроме того, городу нужны инвестиции. Инвесторы, которые не видят, с кем можно вести переговоры, с осторожностью относятся и к вложениям в Сургут»,— добавил господин Бруслиновский.

Проверка документов, поданных кандидатами, продлится до 20 февраля. Тогда конкурсная комиссия зарегистрирует и отберет кандидатов, которые будут представлены местной думе. Выбрать нового главу Сургута городские депутаты должны на заседании 27 февраля.

Политолог Александр Безделов полагает, что главной причиной значительного сокращения числа кандидатов стало появление основного претендента на пост мэра Сургута. «Власть дала понять, что у нее есть кандидат, и в своем стремлении сделать его главой города она готова идти до конца. В этой связи для тех участников избирательной кампании, которые считают себя более или менее серьезными политическими деятелями, подобная борьба бесперспективна»,— пояснил он. По мнению эксперта, это также объясняет отсутствие на конкурсе известных личностей.

Анастасия Реутова