Процедурам добавили срок

Дума Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) признала несостоявшимся конкурс по выборам главы муниципалитета — из 66 претендентов только один смог правильно оформить документы. Собеседники “Ъ-Урал” полагают, что конкурс не состоялся из-за болезни главных кандидатов на пост мэра. Новый конкурс будет объявлен на заседании гордумы 29 января.



Конкурс по выбору кандидатов на пост главы Сургута городская дума признала недействительным на заседании в понедельник, 18 января. Всего на конкурс заявились 66 человек, шесть из них позднее документы забрали. Из оставшегося числа претендентов на регистрацию явки пришли только 32 кандидата, двум из них было отказано в связи с ограничением пассивного права. «По результатам первого этапа конкурса в документах 29 претендентов содержались неполные или недостоверные сведения. Во второй этап конкурса был допущен только один человек. В связи с тем, что во второй этап прошло менее двух человек, конкурс был признан несостоявшимся»,— пояснил председатель конкурсной комиссии Александр Сальников.

По словам члена конкурсной комиссии, депутата Игоря Бруслиновского, новая дата конкурса будет объявлена на заседании гордумы 29 января. Предполагается, что конкурсные процедуры будут завершены в конце февраля — начале марта. В состав конкурсной комиссии входят представители правительства и думы ХМАО, а также думы Сургута.

Напомним, конкурс по выборам главы Сургута был объявлен в конце 2020 года, когда бывший мэр Вадим Шувалов (руководил городом с 2016 года) досрочно сложил полномочия. Он был назначен на должность заместителя губернатора ХМАО, а временно исполняющим обязанности главы стала вице-мэр Анна Томазова.

Ранее собеседники “Ъ-Урал” предполагали возможность второго тура выборов главы Сургута. Источник в городской думе не исключает, что конкурс не состоялся из-за смерти первого заместителя губернатора ХМАО Геннадия Бухтина, который болел COVID-19. «В правительстве округа возникла вакансия, на которую надо срочно найти человека. Возможно, поэтому решили не торопиться с выборами мэра Сургута»,— пояснил он.

Другой собеседник утверждает, что конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от основных кандидатов, которые находились на больничном. Ранее среди претендентов на пост мэра Сургута назывались депутат думы Югры Андрей Филатов, и.о. главы города Анна Томазова и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. При этом господин Трубецкой опровергал свои намерения возглавить Сургут, а господин Филатов и госпожа Томазова в понедельник были недоступны для комментариев.

Исход конкурса политолог Александр Безделов связывает с «некачественной работой организаторов» — регионального правительства. «В последнее время разнообразные политические события, связанные с ХМАО превращаются либо в скандал, либо в фарс. Это стало визитной карточкой округа»,— отметил господин Безделов.

Анастасия Реутова