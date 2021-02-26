В России за сутки выявили 11 086 зараженных COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 11 086 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне в стране выявили на 1% больше зараженных — 11 198. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 223 186.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1336 (всего за время пандемии 974 914);

Санкт-Петербург — 947 (365 287);

Московская область — 502 (212 786);

Нижегородская область — 392 (95 787);

Воронежская область — 298 (67 276).

Умерли за сутки 428 человек с коронавирусом, накануне — на 4,04% больше (446). Всего с начала пандемии скончались 85 304. Выздоровели 15 722 человека, всего — 3 783 386.

Больше всего умерших за сутки в:

Москве — 45 человек (всего 14 966);

Санкт-Петербурге — 40 (11 000);

Московской области — 28 (4596);

Ростовской области — 16 (3095);

Архангельской области — 15 (645).

В мире за время пандемии COVID-19 заразились 113 млн человек, умерли 2,5 млн. Больше всего заболевших выявлено в США (28,4 млн), Индии (11 млн), Бразилии (10,3 млн) и Великобритании (4,1 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место.

В начале февраля американская фармацевтическая корпорация Pfizer заявила, что ее продажи вакцины от COVID-19 в этом году составят около $15 млрд. Росту выручки компании способствуют быстрые темпы вакцинации населения в США и ЕС. Глобальный рынок вакцин от коронавируса в этом году может достичь $80 млрд.

Подробнее о ситуации на рынке вакцин — в материале “Ъ” «Гонка за миллиардами».