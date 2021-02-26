Правительство РФ выделит субсидии на строительство нового Яблоновского моста

Правительство России выделит дополнительное финансирование на строительство нового Яблоновского моста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«В 2020 году на работы выделили более 1 млрд рублей, из них 564 млн получили из федерального бюджета. В этом году региону уже доведены 200 млн рублей, и сейчас мы ожидаем нового распределения средств»,- сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам вице-премьера Мурата Хуснуллина, всего дополнительное финансирование ускорение ремонта, реконструкции и строительство автодорог в 2021-2022гг. получат 45 регионов РФ. Всего на эти цели направят 100 млрд руб.

Строительство Яблоновского моста ведется в три очереди. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце января 2021 года завершилось строительство первой очереди. Строители возвели пять опор из семи планируемых, завершили верхнюю часть свайного фундамента, перестроили почти 490 метров газопровода. В настоящее время дублер Яблоновского моста готов на 16%.

По данным администрации Краснодарского края, сейчас продолжаются работы в русле реки Кубань на двух опорах. Строители приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения.

Планируется, что новый мост заменит существующий, который был построен в 50-х годах прошлого века и сегодня находится в ветхом состоянии. Длина нового моста составит 400 м. Автодорога на нем будет иметь по две полосы в каждом из направлений. Также предусмотрен тротуар и велосипедная дорожка. Изначально говорилось, что строительство моста завершат в 2024 году, однако в конце января 2021 года замминистра транспорта Краснодарского края Александр Писаренко заявил, что при более быстром выделении финансирования из федерального бюджета работы могут быть завершены к началу 2023 года.

Алексей Белянин