Строительство дублера Яблоновского моста в Краснодаре планируют завершить в 2023 году

Строительство 400-метрового дублера Яблоновского моста в Краснодаре могут завершить к началу 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Краснодарского края Александр Писаренко в ходе очередного заседания ЗСК.

Согласно госпрограмме срок окончания строительства - 2024 год. «При более быстром выделении финансирования из федерального бюджета будем стремиться завершить все к началу 2023 года», — отметил господин Писаренко.

Депутаты согласовали внесение изменений в госпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». За счет федеральных средств ее увеличили в 2021 году на 800 млн руб. Средства будут использованы для строительства Яблоновского моста.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодаре завершилось строительство первой очереди нового моста через реку Кубань, соединяющего краевой центр с поселком Яблоновский Республики Адыгея. Строители возвели пять опор из семи планируемых, завершили верхнюю часть свайного фундамента, перестроили почти 490 метров газопровода. В настоящее время дублер Яблоновского моста готов на 16%.