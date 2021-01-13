Завершено строительство первой очереди нового Яблоновского моста

В Краснодаре завершилось строительство первой очереди нового моста через реку Кубань, соединяющего краевой центр с поселком Яблоновский Республики Адыгея. Строители возвели пять опор из семи планируемых, завершили верхнюю часть свайного фундамента, перестроили почти 490 метров газопровода. В настоящее время дублер Яблоновского моста готов на 16%, сообщили в администрации края.

Планируется, что новый мост заменит существующий, который был построен в 50-х годах прошлого века и сегодня находится в ветхом состоянии. Он является подъездом к федеральной трассе А-146 (Краснодар – Верхнебаканский). Деньги на строительство нового Яблоновского моста выделяются из краевого и федерального бюджетов. В 2021 году общая сумма финансирования проекта составит 570 млн руб. (370 млн руб. из бюджета Краснодарского края).

Длина моста составит 400 м. Автодорога на нем будет иметь по две полосы в каждом из направлений. Также предусмотрен тротуар и велосипедная дорожка. Завершить строительство моста планируется в 2024 году.

Дмитрий Михеенко