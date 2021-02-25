24 февраля, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Бензин увязался за нефтью

Оптовые цены на топливо возобновили рост

Стоимость топлива на бирже после праздников возобновила умеренный рост вслед за ценами на нефть. Так, цена на бензин Аи-92 на СПбМТСБ вновь приблизилась к максимумам конца января. При этом оптовые цены на топливо в РФ в целом растут существенно медленнее, чем экспортные котировки. Это объясняется тем, что нефтекомпании стали получать выплаты из бюджета по демпферу. В этих условиях потенциал роста оптовых цен и вслед за ними розничных остается ограниченным.


Оптовые цены на бензин на СПбМТСБ возобновили рост после праздников. Так, стоимость Аи-92 и Аи-94 увеличилась на 0,4%, до 53 тыс. руб. и 54 тыс. руб. за тонну соответственно. Таким образом, цена на Аи-92 вновь приблизилась к максимальным значениям конца января. Тогда нефтекомпании в условиях сдерживания розничных цен терпели убытки при производстве бензина, поскольку внутренние цены на топливо были существенно ниже экспортной альтернативы и при этом компаниям все еще приходилось осуществлять выплаты по демпферу в бюджет. Сейчас стоимость топлива растет на фоне увеличения экспортной цены вслед за ценой на нефть, которая вплотную подобралась к $67 за баррель.

Рост оптовых цен на топливо наблюдался с декабря прошлого года, поскольку, хотя цены на нефть и, соответственно, экспортные цены на нефтепродукты росли, нефтекомпаниям было невыгодно загружать НПЗ из-за низкой цены внутри РФ. В январе запасы топлива на НПЗ и нефтебазах снизились до минимального уровня за несколько лет, после чего регуляторы настояли на их наращивании и росте загрузки заводов. Нефтяники, в свою очередь, просили изменить параметры демпфера, чтобы улучшить рентабельность НПЗ. Вычисление демпфера построено на разности между экспортной ценой и индикативной ценой внутреннего рынка, которая не учитывает текущих котировок. Если разница положительная, то нефтяники получают выплаты из бюджета, если отрицательная — то сами платят в бюджет. Однако Минфин отказался менять параметры демпфера, отмечая, что уже в феврале он станет положительным для нефтяников.

В Минэнерго “Ъ” отметили, что «волатильность цен на оптовом спотовом рынке нефтепродуктов связана с макроэкономическими факторами и колебаниями цен на внешних рынках, при этом не оказывает существенного влияния на конечные розничные цены».

Там также сообщили, что умеренный рост цен в оптовом сегменте рынка позволяет обеспечить НПЗ необходимую доходность и естественные экономические стимулы для реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. По данным Минэнерго на 23 февраля, производство бензинов в России с начала месяца выросло на 0,3 млн, до 2,5 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Собеседники “Ъ” в нефтяной отрасли признают, что цены на АЗС сегодня сдерживаются и фактически никак не зависят от ситуации на внешних рынках, тогда как цены на оптовом рынке формируются с учетом величины экспортной альтернативы и демпфера. С начала февраля экспортные котировки выросли на 9%, отмечает один из собеседников “Ъ”, вслед за ними подросли и биржевые котировки, но всего на 3%. Разрыв связан с действием демпфера, который по итогам февраля почти полностью компенсирует компаниям убытки при поставках топлива на внутренний рынок, считает он, при этом цены в рознице почти никак не отреагировали на рост цен на бирже и оптовом рынке.

По итогам февраля и по автобензину, и по дизельному топливу демпфер окажется положительным, а совокупные выплаты компаниям по демпферу составят до 17 млрд руб., замечает другой собеседник “Ъ”.

Рост оптовых цен на бензин на бирже связан с ростом стоимости экспортной альтернативы, считает глава ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов: последняя за неделю с 15 по 19 февраля выросла на 7% относительно предыдущей недели, при этом средние по России отпускные цены НПЗ на АИ-92 и АИ-95 выросли на 2,4% и 2,7%. Иными словами, рост цен на бензин на внешнем рынке не был переложен в полной мере в цены внутреннего рынка, указывает эксперт, что отчасти связано с ростом демпфера.

Дмитрий Козлов


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя