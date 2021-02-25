Бензин увязался за нефтью

Стоимость топлива на бирже после праздников возобновила умеренный рост вслед за ценами на нефть. Так, цена на бензин Аи-92 на СПбМТСБ вновь приблизилась к максимумам конца января. При этом оптовые цены на топливо в РФ в целом растут существенно медленнее, чем экспортные котировки. Это объясняется тем, что нефтекомпании стали получать выплаты из бюджета по демпферу. В этих условиях потенциал роста оптовых цен и вслед за ними розничных остается ограниченным.

Оптовые цены на бензин на СПбМТСБ возобновили рост после праздников. Так, стоимость Аи-92 и Аи-94 увеличилась на 0,4%, до 53 тыс. руб. и 54 тыс. руб. за тонну соответственно. Таким образом, цена на Аи-92 вновь приблизилась к максимальным значениям конца января. Тогда нефтекомпании в условиях сдерживания розничных цен терпели убытки при производстве бензина, поскольку внутренние цены на топливо были существенно ниже экспортной альтернативы и при этом компаниям все еще приходилось осуществлять выплаты по демпферу в бюджет. Сейчас стоимость топлива растет на фоне увеличения экспортной цены вслед за ценой на нефть, которая вплотную подобралась к $67 за баррель.

Рост оптовых цен на топливо наблюдался с декабря прошлого года, поскольку, хотя цены на нефть и, соответственно, экспортные цены на нефтепродукты росли, нефтекомпаниям было невыгодно загружать НПЗ из-за низкой цены внутри РФ. В январе запасы топлива на НПЗ и нефтебазах снизились до минимального уровня за несколько лет, после чего регуляторы настояли на их наращивании и росте загрузки заводов. Нефтяники, в свою очередь, просили изменить параметры демпфера, чтобы улучшить рентабельность НПЗ. Вычисление демпфера построено на разности между экспортной ценой и индикативной ценой внутреннего рынка, которая не учитывает текущих котировок. Если разница положительная, то нефтяники получают выплаты из бюджета, если отрицательная — то сами платят в бюджет. Однако Минфин отказался менять параметры демпфера, отмечая, что уже в феврале он станет положительным для нефтяников.

В Минэнерго “Ъ” отметили, что «волатильность цен на оптовом спотовом рынке нефтепродуктов связана с макроэкономическими факторами и колебаниями цен на внешних рынках, при этом не оказывает существенного влияния на конечные розничные цены».

Там также сообщили, что умеренный рост цен в оптовом сегменте рынка позволяет обеспечить НПЗ необходимую доходность и естественные экономические стимулы для реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. По данным Минэнерго на 23 февраля, производство бензинов в России с начала месяца выросло на 0,3 млн, до 2,5 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Собеседники “Ъ” в нефтяной отрасли признают, что цены на АЗС сегодня сдерживаются и фактически никак не зависят от ситуации на внешних рынках, тогда как цены на оптовом рынке формируются с учетом величины экспортной альтернативы и демпфера. С начала февраля экспортные котировки выросли на 9%, отмечает один из собеседников “Ъ”, вслед за ними подросли и биржевые котировки, но всего на 3%. Разрыв связан с действием демпфера, который по итогам февраля почти полностью компенсирует компаниям убытки при поставках топлива на внутренний рынок, считает он, при этом цены в рознице почти никак не отреагировали на рост цен на бирже и оптовом рынке.

По итогам февраля и по автобензину, и по дизельному топливу демпфер окажется положительным, а совокупные выплаты компаниям по демпферу составят до 17 млрд руб., замечает другой собеседник “Ъ”.

Рост оптовых цен на бензин на бирже связан с ростом стоимости экспортной альтернативы, считает глава ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов: последняя за неделю с 15 по 19 февраля выросла на 7% относительно предыдущей недели, при этом средние по России отпускные цены НПЗ на АИ-92 и АИ-95 выросли на 2,4% и 2,7%. Иными словами, рост цен на бензин на внешнем рынке не был переложен в полной мере в цены внутреннего рынка, указывает эксперт, что отчасти связано с ростом демпфера.

Дмитрий Козлов